Poolanställd till Bemanningscentralen
2026-04-27
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
1 plats(er). Publiceringsdatum: 2026-04-27

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet och kan bland annat innebära:
* Omvårdnadsarbete och stöd till brukare inom främst äldreomsorg.
* Hjälp med personlig omvårdnad, serviceinsatser och dagliga aktiviteter
* Socialt stöd och motivationsarbete utifrån brukarens individuella behov
* Dokumentation enligt gällande rutiner och lagstiftning
* Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupperKvalifikationer
Vi söker dig som
* Har hög kompetens inom vårdyrket
* Har erfarenhet av arbete inom LSS och/eller äldreomsorg
* Är flexibel och kan ställa upp när verksamheten behöver dig
* Tycker om att träffa många olika kollegor och brukare
* Har lätt för att anpassa dig till nya situationer och arbetsplatser
* Är trygg i dig själv och arbetar professionellt även i föränderliga miljöer
* Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
* Undersköterska
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd!
Utdrag ur polisens mistanke och belastningsregister krävs vid anställning.
Anställning sker om erforderliga beslut tas.
Vi anställer löpande och kan komma att rekrytera klart tidigare än sista ansökningsdag.
Provanställning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321733". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769)
Box 66 (visa karta
)
673 22 CHARLOTTENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fackförbundet Kommunal
Åsa Nordlander vastravarmland.v-svealand@kommunal.se 010-4429234 Jobbnummer
9876398