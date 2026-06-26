Polsktalande Personal Med Körkort Till Haninge
Vima Vård & Omsorg AB / Undersköterskejobb / Haninge Visa alla undersköterskejobb i Haninge
2026-06-26
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Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg?
På Vima Vård & Omsorg har vi en tydlig vision: att erbjuda äldreomsorg som präglas av kvalitet, trygghet, respekt och omtanke i varje möte. Som ett växande hemtjänstföretag inom LOV arbetar vi målmedvetet för att skapa bästa möjliga livskvalitet för våra kunder och en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.
Det som särskiljer oss är vårt helhetsperspektiv på hälsa och välmående. Vi uppmärksammar särskilt äldres tandhälsa, eftersom vi vet att den har stor betydelse för både den fysiska hälsan och livskvaliteten. Samtidigt erbjuder vi en tillgänglig, säker och professionell omsorg där varje individ bemöts med värdighet och respekt.
Vi tar även ett aktivt ansvar för miljö och social hållbarhet. Genom vårt arbete vill vi bidra till ett starkare samhälle och en äldreomsorg som möter framtidens behov.
Nu söker vi engagerade undersköterskor som vill vara med och utveckla morgondagens äldreomsorg tillsammans med oss. Om du delar vår ambition att göra verklig skillnad i människors vardag, ser vi fram emot att välkomna dig till vårt team.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som undersköterska hos Vima Vård & Omsorg arbetar du inom hemtjänsten i Haninge. Våra kunder finns i närområdet och vi tar oss mellan uppdragen till fots, med cykel eller bil.Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska har du en central funktion i våra kunders vardag. Du arbetar personcentrerat och bidrar till att stärka kundens självständighet, trygghet och livskvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Ge stöd i det dagliga livet och utföra personlig omvårdnad.
Främja social gemenskap, delaktighet och välbefinnande.
Ansvara för kundrelationer och delta i vårdplanering som kontaktperson.
Dokumentera, följa upp och säkerställa att insatser utförs enligt biståndsbeslut och gällande riktlinjer.
Bidra till att utveckla och upprätthålla en omsorg av hög kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska.
Har B-körkort.
Har erfarenhet av arbete inom hemtjänst.
Har god vana av dokumentation samt erfarenhet av kommunala verksamhetssystem och arbete med genomförandeplaner.
Behärskar svenska väl i tal och skrift.
Vi erbjuder
En arbetsplats med höga ambitioner och stark framtidstro.
Möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av verksamheten.
Kompetenta och engagerade kollegor.
En arbetsmiljö där kvalitet, respekt och omtanke står i centrum.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen att bli en del av Vima Vård & Omsorg – tillsammans skapar vi framtidens äldreomsorg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: info@vimaomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Undersköterska"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vima Vård & Omsorg AB
(org.nr 559306-6433)
Markörgatan 2 (visa karta
)
136 44 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9980315