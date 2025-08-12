Polsktalande hantverkare till SolidMarr
2025-08-12
Solidmarr är ett litet och personligt byggföretag som levererar tjänster inom mark och anläggning samt till- och ombyggnationer åt framförallt privatpersoner. Vi särskiljer oss genom att alltid ha en tät dialog med våra kunder och kan lösa de flesta av våra kunders behov. Vi tror på att ärlighet & förtroende; långsiktiga relationer är en nyckel i vår verksamhet. Företaget har sitt säte i Botkyrka men utför arbete i hela Storstockholmsområdet.
Just nu vill vi växa och söker Hantverkare till befintliga arbetslag samt till ett nytt arbetslag. Hos oss får du en möjlighet att arbeta med en stor variation av arbetsuppgifter och möjligheter att växa tillsammans med företaget.
Som Hantverkare kommer du bland annat:
Arbeta med mark & anläggningsarbete bl.a; dränering, plattarbete, dragning & etablering av enskilda avlopp
Arbeta med snickeri bl.a; montera kök, kakel, golv, bygga trall, takarbeten samt viss platsbyggd finsnickeri
Ansvarar för att tidsrapportera - utöver det är det väldigt lite administration
Du arbetar i arbetslag på tre personer. Vi har nolltolerans för att utrycka fördomar i företaget, det är viktigt alla på företaget ska känna sig välkomna och att våra kunder blir behandlade med respekt.
Krav:
Tidigare erfarenhet av en liknande roll inom byggbranschen
Gärna en mångsysslare inom hantverk & snickeri
Kommunicera på Svenska och polska
B- körkort
Vi söker dig som är:
Kommunikativ & Ärlig; Eftersom vi har kunden i fokus måste du lätt kunna förmedla hur det går i arbetet.
Självständig & Problemlösare; Eftersom du tillsammans med ditt team ska veta vad som ska göras varje dag. I de jobben vi tar oss an behövs det ofta anpassas löpande, att ha lätt att hitta lösningar på ett smidigt sätt ger ett stort värde för kunden.
Meriterande om du:
Yrkesbevis i ditt yrke
BKR
Våtrumscertifikat
Erfarenhet av att köra diverse maskiner
Övrigt: Start: Omgående Arbetstider: 7 - 16 Placering: Ute på byggen i Storstockholmsområdet Anställningsform: Timanställning Anställning kan ev. ske i Swedarr som är dotterbolag till Solidmarr
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Hampus Löwstedt info@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9454875