Politisk sekreterare/kommunikatör
Moderata Samlingspartiet I Gävleborgs Län / Marknadsföringsjobb / Gävle Visa alla marknadsföringsjobb i Gävle
2026-03-07
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Moderata Samlingspartiet I Gävleborgs Län i Gävle
Vi söker dig som vill vara en del av det moderata laget som leder Region Gävleborg och arbeta för ett fortsatt moderat ledarskap efter valet 2026. Arbetsuppgifterna som politisk sekreterare/kommunikatör omfattar bl.a. att vara gruppsekreterare och ge kommunikativt stöd till våra förtroendevalda. En viktig funktion vid sidan av rollen som gruppsekreterare blir att utveckla vårt arbete kommunikativa arbete inför valet.
Vi söker dig med följande profil:
Intresserad av politiska frågor och som sympatiserar med moderaterna
kommunikativ och duktig på att formulera dig i tal och skrift
Social person och som lätt knyter nya kontakter
Är strukturerad och van att hålla ordning och reda.
Duktig på att utveckla budskap, verktyg och relationer som förbättrar moderaternas arbete mot väljare och massmedia
Tjänsten är vikariat på heltid med möjlighet till förälängning och innebär ett nära samarbete med våra regionråd i Region Gävleborg. Arbetet består bl.a. av att:
Arbeta med strategisk kommunikation samt vara kommunikativt stöd till de förtroendevalda i regionen
Politisk och strategiskt bollplank till regionråden
Utveckla vårt kommunikativa arbete med media, såväl traditionell- som sociala medier
Skriva pressmeddelande, debattartiklar och underlag inför motion- och interpellationssvar.
Ta fram underlag inför beslut
Vara visst administrativ hjälp till den moderata fullmäktigegruppen
Ansvara för webb och närvaro i sociala medier
Planera och genomdriva regionkampanjer i länet
Det är ett fritt arbete som kräver stor flexibilitet, arbete förekommer även en del kvällar och helger. Arbetet är en tjänst enlighet med Kommunallagen 4 kap, § 31 med placering på regionens ledningskontor i Gävle. Möjlighet till förlängning finns. Resor i tjänsten förekommer och då främst inom länet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: patrik.stenvard@moderaterna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Moderata Samlingspartiet i Gävleborgs län
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg Ledningskontor Kontakt
Regionråd / Ordförande Regiongstyrelsen
Patrik Stenvard patrik.stenvard@moderaterna.se 0703074462 Jobbnummer
9783246