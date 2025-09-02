Policyanalytiker till PTS
Post- och Telestyrelsen / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Post- och Telestyrelsen i Stockholm
, Haninge
, Malmö
, Kiruna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och påverka framtidens digitala samhälle? Som policyanalytiker på PTS får du en nyckelroll i att analysera och forma strategiska vägval i skärningspunkten mellan teknik, politik och samhällsutveckling. Här får du en unik chans att kombinera omvärldsanalys med policyutveckling i en snabbt föränderlig miljö.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Enheten för ekonomisk analys stöttar hela myndigheten med företagsekonomisk och nationalekonomisk analys. Vi arbetar med analyser av marknadsutveckling, konkurrens, konsekvenser och prisreglering. Därutöver har vi också ansvar för myndighetens metoder och modeller för beräkning av bredbandsutbyggnad och reglering av operatörer samt för myndighetens omvärldsanalys.
"Jag som kommer att bli din chef heter Bianca Gustafsson Kojo. För mig är det viktigt att visa tillit och ge medarbetarna utrymme att ta ansvar och självständigt driva frågor utifrån sitt ansvarområde. För att stötta dig är det viktigt att jag är tillgänglig och att vi har en bra dialog som baseras på ett informellt samtalsklimat och tydlighet i förväntningar från min sida. Du bidrar med att lyfta vad du behöver för förutsättningar för att göra ett bra jobb och vi arbetar tillsammans för att lyckas med uppdraget och trivas på jobbet."
Om rollen
Som policyanalytiker arbetar du med att skapa förutsättningar för PTS strategiska vägval. Rollen är ny och ska bidra till att utveckla PTS omvärldsanalys och därmed i förlängningen myndighetens strategiska riktning. Genom att följa lagstiftningsprocesser inom EU likväl som nationella policyinitiativ arbetar du med att analysera, utvärdera och förankra strategiska vägval inom ramen för PTS nuvarande och framtida uppdrag. Du kommer även att delta i arbetet med löpande omvärldsbevakning som input till policyanalysen.
En del av rollen är att arbeta med framtidsfrågor kopplade till elektronisk kommunikation och digitalisering där tekniska innovationer och utvecklingen ställer krav på utvecklat arbetssätt, analyser och ställningstaganden. Du kommer att ha bred kontakt internt på myndigheten med både medarbetare och chefer. I arbetet ingår också att ha kontakter med externa aktörer och gentemot dessa företräda myndigheten.
Om teamet
Enheten för ekonomisk analys består idag av 10 medarbetare som besitter en hög kompetens inom ekonomisk analys och omvärldsanalys. Merparten är nationalekonomer men det finns även företagsekonomer och en omvärldsanalytiker. Ditt bidrag blir att förstärka den delen av enhetens uppdrag som handlar om omvärlds- och policyanalys. Här värdesätter vi samarbete, hjälpsamhet och att dela med sig av sin kompetens och tid. Vi har en stark team-känsla där alla är en viktig del i gruppen.
Om dig
Vi söker dig som är samarbetsorienterad och gärna delar med dig av din kunskap, samtidigt som du lyssnar in andras perspektiv och bidrar till gemensamma lösningar. Du arbetar strukturerat och har lätt för att planera, organisera och slutföra dina uppgifter på ett noggrant sätt. Du är också stabil och har förmågan att behålla lugnet även i pressade situationer - du prioriterar klokt, anpassar dig vid förändringar och agerar prestigelöst i ditt arbete.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom samhällsvetenskap, internationella relationer, juridik eller motsvarande relevant område.
• Dokumenterad erfarenhet av EU:s lagstiftningsprocess.
• Mycket god förmåga av att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt god förmåga av att uttrycka dig på engelska.
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av policyarbete på nationell eller internationell nivå.
• Erfarenhet av arbete inom regeringskansliet eller inom EU:s institutioner som vi bedömer som relevant.
• Erfarenhet från telekomsektorn eller digitaliseringsfrågor.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir analytiker.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Bianca Gustafsson Kojo på bianca.gustafssonkojo@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 22 september.
Klicka här för att se filmen om oss Vi är PTS Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Post- och Telestyrelsen
(org.nr 202100-4359), http://www.pts.se Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Jobbnummer
9487494