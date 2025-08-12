Polestar Sales specialist till Växjö
Jobbet.se Sverige AB / Butikssäljarjobb / Växjö Visa alla butikssäljarjobb i Växjö
2025-08-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Växjö
, Tingsryd
, Ljungby
, Värnamo
, Nybro
eller i hela Sverige
Ett av världens mest moderna och innovativa bilmärken finns på Liljas i Växjö. Dagens kunder är nyfikna och pålästa och som Polestar Sales specialist skall du med hjälp av dina insikter och kunskap guida kunden rätt.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Som Polestar Sales specialist hos oss på Liljas kommer du att stå i centrum för kundernas premiumupplevelse när du introducerar Polestar-bilar och tjänster samt inspirerar dem att upptäcka allt som märket och Liljas har att erbjuda. Du kommer vara experten som med engagemang och kunskap möter både den pålästa Polestar-entusiasten och den nyfikne nykomlingen.
I din roll kommer du att möta kunder hos Polestar Växjö (Space), genomföra provkörningar och följa med längs hela kundresan - från första kontakt till leverans och uppföljning. Du kommer även att delta i evenemang tillsammans med andra i teamet, där du representerar Polestar Växjö och skapar en minnesvärd upplevelse för besökare. Polestar har skapat några av de mest innovativa bilarna på marknaden och ditt mål är att leverera en lika innovativ, inspirerande och kompromisslös kundupplevelse.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har genuint intresse av ny teknik. Erfarenhet inom bilbranschen är inte ett krav men vi ser att du har tidigare erfarenhet av liknande roll eller erfarenhet av försäljning av kapitalvaror. Du är trygg i att hantera kunder och kan uttrycka dig mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Om dig
Du är en person med stort engagemang, en passion för avancerad teknik och för att skapa enastående kundupplevelser. Du har ett starkt driv och tar egna initiativ för att nå både dina och företagets mål. Du trivs med att arbeta i en dynamisk och föränderlig miljö. Du har mycket goda kommunikationsfärdigheter och har förmågan att anpassa dig efter varje unik kund.
För mer information om tjänsten kontakta:
Erik Nilsson, försäljningschef i Växjö, 0470-77 56 11
Nicklas Torstensson, facklig kontaktperson Unionen, nicklas.torstensson@liljasbil.se
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Växjö, provanställning kan tillämpas. Arbetstiden är huvudsakligen dagtid men kvällsarbete kan förekomma i samband med evenemang. Du kommer att arbeta varannan helg under våra öppettider. Fast lön tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 7 september. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut så skicka in din ansökan redan idag!
Om arbetsgivaren - Liljas Personbilar AB
Liljas Personbilar AB är ett privatägt bolag som grundades 1928. Vi är ett modernt och framåtriktat företag som strävar efter att ständigt utvecklas. Liljas är återförsäljare av Volvo, Polestar, Renault, Dacia, Isuzu och LEVC. Företaget har verksamhet i Kalmar, Växjö, Nybro och, Tingsryd. Med hjälp av våra ca 260 st medarbetare omsätts årligen ca 2 miljarder kronor inom bilförsäljning, biluthyrning, bildelar, verkstadsservice samt drivmedel och betaltjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Liljas Personbilar AB Jobbnummer
9454586