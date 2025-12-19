Polarforskningssekretariatet söker en HR-administratör
2025-12-19
Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Myndigheten har idag cirka 30 anställda i Luleå och i Abisko, samt anställda knutna till verksamhet i Helsingborg och på isbrytaren Oden. Från och med 1 januari 2026 kommer myndigheten överta huvudmannaskapet för Kristineberg marina forskningsstation i Lysekils kommun. Vårt övergripande mål är ökat internationellt genomslag för svensk polarforskning.
Polarforskningssekretariatet söker en HR-administratör till enheten för Verksamhetsstöd, med placering i Luleå. Enheten ansvarar för verksamhetsnära stöd inom ekonomi, arkiv och registratur samt HR och bidrar till att skapa struktur, kvalitet och goda förutsättningar för organisationens arbete. Arbetet leds av en enhetschef och på enheten finns idag fem medarbetare.
Som HR-administratör har du en viktig roll i myndighetens HR-arbete. Tjänsten är nyinrättad, vilket innebär att du tillsammans med HR-ansvarig har möjlighet att forma, utveckla och tydliggöra rollen. Du medverkar i arbetet med att ta fram och vidareutveckla rutiner och arbetssätt som bidrar till en effektiv, rättssäker och välfungerande verksamhet.
I rollen ansvarar du för löpande personaladministration och bidrar till att HR-processerna genomförs korrekt och effektivt. Arbetet är brett och omväxlande och ställer krav på struktur, noggrannhet och god planeringsförmåga.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• stötta vid rekryteringar
• introducera nya medarbetare
• delta i arbetsmiljöarbete
• ta fram statistik och andra HR-relaterade underlag
• arbeta med löpande personaladministrationKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• eftergymnasial utbildning med inriktning personal/HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av personaladministrativt arbete, gärna från offentlig sektor
• goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• goda kunskaper i MS Office
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av rekrytering inom statlig myndighet
• erfarenhet av arbete i Primula eller liknande personalsystem
• erfarenhet av lönebildningsarbete
• erfarenhet av arbetsmiljöarbeteDina personliga egenskaper
Du är en stabil och trygg person med ett lösningsfokuserat och strukturerat arbetssätt. Du har förmåga att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter.
Du är nyfiken, flexibel och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och system. Genom ditt ansvarstagande bidrar du till en effektiv och rättssäker handläggning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har hög integritet och är trygg i rollen som arbetsgivarrepresentant.Övrig information
Anställningen är på heltid och tillsvidare, med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar flexibel arbetstid.
Placeringsort: Luleå
Resor i tjänsten kan förekomma.
Polarforskningssekretariatet strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet. Hos oss är det också viktigt att medarbetarna ska ha möjlighet att kunna kombinera arbetsliv och privatliv.
Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta enhetschef Anna Utsi, telefon 076-511 36 96 eller HR-ansvarig Rina Lindeström, rina.lindestrom@polar.se
Facklig företrädare: Annika Kristoffersson, OFR/ST, telefon 072-554 72 17.
Ansök via Polarforskningssekretariatets rekryteringssystem. Ansökan ska ha inkommit senast den 12 januari 2026.
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring inför denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
