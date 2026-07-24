Polarbröd söker HR-specialist
Polarbröd Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Älvsbyn Visa alla personaltjänstemannajobb i Älvsbyn
2026-07-24
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Nu söker vi en HR-specialist med placeringsort i Älvsbyn eller Umeå. HR-funktionen ansvarar för de övergripande HR-processerna och driver HR-arbetet framåt i nära samarbete med våra chefer. Tillsammans arbetar vi för att Polarbröd ska fortsätta vara en arbetsplats med hög trivsel. Arbetssättet är konsultativt och din roll blir att stötta och vägleda chefer i både operativa och strategiska HR-frågor. Hos oss ingår du i ett litet HR-team med nära samarbete och ett gemensamt ansvar för att leverera ett kvalitativt, verksamhetsnära HR-stöd.
Du kommer att få arbeta brett med HR-frågor, från stort till smått, inom framförallt rehabilitering och anpassning, arbetsrätt och lönebildning. Arbete inom HR-områdets samtliga delar ingår i rollen, vilket innebär att du också kommer att arbeta med arbetsmiljö, rekrytering, förändringsledning och vårt arbetsgivarvarumärke.
I rollen förväntas du kunna växla mellan rådgivning i enskilda ärenden, uppföljning och planering, samverkan med olika parter som exempelvis företagshälsovården och Försäkringskassan, till utvecklingsarbete.
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom HR, med några års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, som nära chefs- och verksamhetsstöd. Vi ser gärna att du är strukturerad och engagerad samt en person som gillar att ta ansvar. Du tycker om att jobba i team samt tvärfunktionellt i organisationen, men trivs också med att arbeta självständigt. Att ha god kommunikativ förmåga i tal och skrift är en förutsättning för att klara uppdraget fint. Hos oss får du förtroende att bidra, utvecklas och vara med och utveckla vårt HR-arbete.
Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och är intresserad av att utveckla chefer och medarbetare i nära dialog. Om du dessutom gillar bröd i alla dess former, kommer du garanterat att trivas bra hos oss.
HR-funktionen är organiserad i moderbolaget Polarbrödsgruppen. Resor mellan våra verksamhetsorter ingår i tjänsten.
Låter detta intressant?
Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2026.
Kontakta gärna Gruppledare HR Sara Öhgren vid frågor, sara.ohgren@polarbrod.se
eller 010-450 60 93. Eftersom det är semestertider rekommenderas i första hand kontakt via mail.
Intervjuer kommer preliminärt att ske under vecka 34-35. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polarbröd Aktiebolag
(org.nr 556168-8705), http://www.polarbrod.se/kontakt/karriar/lediga-jobb/
Ställverksväg 12 (visa karta
)
942 82 ÄLVSBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Älvsbyn Jobbnummer
10011169