PMU-artist sökes till Blanka Kliniken
2025-11-06
Vi erbjuder estetiska behandlingar på hög nivå inom injektioner, hudvård, laser, HIFU, mesoterapi och nu även Permanent Make Up (PMU).
Vi söker därför en noggrann och kreativ PMU-artist som vill bli en del av vårt professionella team.
Om tjänsten
Som PMU-artist hos oss utför du behandlingar som:
Bryntatuering (ombre, powder brows, microblading)
Lip blush
Eyeliner / lashliner
Eventuellt även BB-glow eller andra kosmetiska tatueringar
Du arbetar i en modern och trygg klinikmiljö med legitimerad vårdpersonal, och får möjlighet att utvecklas inom avancerad hudvård och estetik.
Vi söker dig som har ögon för detaljer, estetisk känsla och hög hygienstandard.
Du ska vara trygg i kundmötet, arbeta självständigt men också trivas i team.
Kvalifikationer
Utbildning inom Permanent Make Up / kosmetisk tatuering (diplom krävs)
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Noggrann, professionell och kundfokuserad
God svenska eller engelska i tal
Gärna intresse för hudvård och estetiska behandlingar
Ansökan
Skicka CV, bilder på tidigare arbeten samt kort presentation till: info@blankakliniken.se
Märk mejlet med PMU-artist Blanka Kliniken.
Rekrytering sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@blankaklinik.se
Detta är ett heltidsjobb.
Wardau Rådberg Sofi Jobbnummer
9591020