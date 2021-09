Plutonchef till sjukhuskompaniet - Försvarsmakten - Övriga jobb i Göteborg

Försvarsmakten / Övriga jobb / Göteborg2021-09-18Plutonchef till sjukhuskompanietOm förbandetFörsvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinsk verksamhet. På FömedC finns krigsförbanden 1. och 2. Sjukhuskompaniet, vilka består av en kompaniledning och 4 plutoner. Dessa bemannas av såväl kontinuerlig som tidvis tjänstgörande personal.Huvudsakliga arbetsuppgifterStabsplutonen ansvarar för upprättande, drift och betjäning av kompaniets sambands- och ledningssystem och stödjer kompaniledningen i stabsarbetet. Logistikplutonen ansvarar för drift och underhåll av kompaniets materiel och inre logistik. Vård- och Kirurgiplutonerna ansvarar för kompaniets verkansdel som är att kunna genomföra kvalificerad sjukvård i fält.Annonsen gäller tjänstgöring på Vård- eller Kirurgipluton.Som Plutonchef ansvarar du för ledningen av plutonen och plutonens verksamhet. Du har arbetsgivaransvar för underställd personal och ansvarar även för planering på kort och lång sikt för plutonens verksamhet och utveckling.2021-09-18Genomförd utbildning till officer med godkänt resultat.MeriterandeUtbildning inom sjukvårdstjänst eller logistik.För att lyckas i rollen som plutonchef krävs det att du kan arbeta både i grupp och självständigt under varierande fysiska och psykiska förhållanden. Vidare är du strukturerad, flexibel och ordningsam, med ett professionellt förhållningssätt till uppgifter och din omgivning. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Nivå: OF 1-2Typ av anställning: Officer, 100 %, tillsvidare. För icke Försvarsmaktsanställda tillämpas 6 månaders provanställningArbetsort: GöteborgTillträde: Enligt överenskommelseLön: Individuell lönesättningMed anställning följer skyldighet att krigsplaceras, internationell arbetsskyldighet, delta i utbildning, övningar och insatserUrval och intervjuerUrval sker under v. 39 Intervjuer och tester kommer preliminärt genomföras under v 40 vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg.Upplysningar om befattningenSerg Joakim Forslund, PlutonchefTelefonnummer: 070-836 03 97Epost: joakim.forslund@mil.se Frågor om rekryteringsprocessen:Lt Christopher Pettersson, Tjf C 1 SjukhuskompanietTelefonnummer: 072-187 74 43Epost: christopher.pettersson@mil.se Fackliga representanterSEKO: Lars LandénSACO: Anders JonssonOfficersförbundet: Jonas RynnerSamtliga nås via växeln: 031-692000Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast 2021-09-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-09-24Försvarsmakten5977212