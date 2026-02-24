Plutonchef (K) till MR M regionala militärpolispluton (Reg MPplut)
2026-02-24
Regional stab mitt (RSM) befinner sig i en expansionsfas med hög produktion och olika insatser, bland annat ska flertalet nya förband bildas inom regionen där en militärpolispluton bestående av K (ca 10), T och P-personal ska stå klar under 2028. Som plutonchef utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning.
Om regionala militärpolisplutonen (Reg MPplut)
RegMPplut är dimensionerad för att upprätthålla ordning och säkerhet inom FM, medverka i säkerhets- och skyddsoperationer samt upprätthålla rörlighet i syfte att stödja de prioriterade behoven på militärregionalnivå inom ramen för MR markterritoriella ansvar inklusive de behov vilka uppkommer från allierade och 3P förband vid VLS.
Plutonen kan ingå i en MP/SÄK-stridsgrupp. RegMPplut verkar huvudsakligen öppet och med särskild utmärkning på uniform och fordon ("MP"), men kan verka dolt.
RegMPplut bidrar till den gemensamma regionallägesbilden med besluts- och planeringsunderlag. Den genomför patrullering, rekognoscering, samverkan med förband, skyddsobjektsägare samt andra myndigheter utifrån C MR och andra högre chefers behov i alla typfall, och beredskapsnivåer.
Plutonen genomför brottsutredning, särskild utredning och kriminalteknisk underrättelsetjänst samt understödjer rörlighet, med trafikreglering, vägrekognoscering och vägvisning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som plutonchef för Reg MPplut kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
• Ansvar för rekrytering och utbildning av egen pluton.
• Ansvar för arbetsmiljö, verksamhetssäkerhet samt personaltjänst vid egen pluton.
• Insatsleda plutonens grupper i fred och kris.
• Stödja staben vid planering av verksamheten
• Kalla in och administrera Tidvis tjänstgörande militärpoliser.
• Planera och leda utbildningar
Kvalifikationer
• Officersexamen (OF 1-2 alt SO 7)
• B-körkort
• Ej allergisk mot hund (alternativt symtomfri vid medicinering)
• God fysisk förmåga (FmFysS fälttest 13:30, multitest 125)
• Bedömas lämplig för utbildning till Militärpolis
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska Dina personliga egenskaper
Du som söker tjänsten har en förmåga att organisera och strukturera uppgifter, även då förutsättningar förändras. Du är en initiativtagande person som har förmåga att arbeta både här och nu men också se till verksamheten på längre sikt. Du kan både möta och omhänderta en bred palett av underställda med olika förutsättningar, kompetenser och behov.
MERITERANDE
• Utbildad militärpolis alternativt polis
• Tidigare erfarenhet av GSS/T samt RO
• Tidigare erfarenhet som plutonchef
• Militära förarbevis
• Arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten eller annan myndighet som av arbetsgivaren bedöms aktuell och relevant. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Militär befattning: OF 1-2 alt SO 7
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av rekryterande chef mj Claes Odelstierna, som nås via växeln 08-58454000.
Fackliga företrädare
SACO - Christer Lindberg
SEKO - Anna Löfgren
OFRO - Thomas Marcusson
OFRS - Örjan Jansson
Samtliga nås via växeln på 08-58454000.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-01. Din ansökan ska innehålla CV, intyg om genomförd officersutbildning samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Bifoga även gärna: Ev. MP-diplom och militära förarbevis, intyg på tidigare militära utbildningar eller andra betyg och intyg på meriterande utbildningar och kompetenser.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.
Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.
Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
