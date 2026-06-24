PlugoLearn Läxhjälp Borås, Generellt studiestöd
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2026-06-24
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🌟 Studiecoach – Flexibelt och utvecklande extrajobb
Vill du hjälpa elever att nå sina mål samtidigt som du utvecklar värdefulla färdigheter inom pedagogik, kommunikation och ledarskap? Hos PlugoLearn får du möjligheten att göra verklig skillnad genom individanpassad läxhjälp och studiestöd.
💡 Därför ska du bli studiecoach hos PlugoLearn
✅ Flexibelt extrajobb som enkelt kan kombineras med studier eller annat arbete
✅ Utveckla pedagogiska och kommunikativa färdigheter som är attraktiva på arbetsmarknaden
✅ Gör skillnad för elever och bidra till deras kunskapsutveckling
✅ Bygg erfarenhet som stärker ditt CV och framtida karriärmöjligheter
📖 Så fungerar jobbet som studiecoach
Du väljer de uppdrag som passar din tillgänglighet.
Undervisningen sker i hemmet, på bibliotek, andra offentliga platser eller online.
Lektionerna är vanligtvis 70–80 minuter långa.
Du hjälper elever med läxor, studieteknik, provförberedelser och förståelse för olika skolämnen.
🎓 Extrajobbet passar dig som
Studerar på gymnasium eller universitet.
Har goda kunskaper i flera skolämnen.
Är ansvarstagande, engagerad och pedagogisk.
Vill hjälpa andra att lyckas i sina studier.
Kan arbeta minst 6 timmar i veckan.
Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.
🚀 Flexibelt extrajobb utan krav på lärarutbildning
Undervisa i hemmet, på bibliotek, offentliga mötesplatser eller online.
Jobba på dagar och tider som passar dig.
Få stöd och vägledning för att lyckas i rollen.
Utveckla värdefulla erfarenheter inom undervisning och ledarskap.
⭐ Meriterande
Tidigare erfarenhet av undervisning, läxhjälp, mentorskap eller arbete med barn och ungdomar.
Erfarenhet av föreningsliv, ledarskap eller andra ansvarstagande roller.
B-körkort och tillgång till egen bil.
🏫 Om PlugoLearn
PlugoLearn erbjuder individuell läxhjälp och studiestöd för elever i grundskolan, gymnasiet, komvux och folkhögskola. Vår målsättning är att göra kvalitativ utbildning tillgänglig för alla genom personligt anpassat stöd och engagerade studiecoacher.
Vi tror att rätt stöd och motivation kan göra stor skillnad för en elevs utveckling och självförtroende.
🌟 Varför arbeta hos PlugoLearn?
Hos PlugoLearn får du inte bara ett flexibelt extrajobb – du får också möjligheten att utveckla värdefulla färdigheter inom pedagogik, ledarskap och kommunikation samtidigt som du hjälper elever att lyckas i sina studier.
Vi söker personer som vill vara positiva förebilder och bidra till att skapa bättre studieförutsättningar för nästa generation. 📚✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Plugo Learn Handelsbolag
, https://plugolearn.com
507 45 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vid frågor skicka mejl till:
Plugo Learn Teamet plugolearn@hotmail.com Jobbnummer
9976032