Plockare & Packare till e-handel i Västerås
2025-09-30
Vi söker en snabb och noggrann lagermedarbetare!
Arbetstiderna varierar men är normalt från 08:00-17:00. Helgarbete kan förekomma. Antal pass per vecka är ca 3 pass. Halvdagar kan förekomma. Fler dagar i veckan går också att ordna för dig som visar framfötterna.
Dina uppgifter:
• Plocka och packa ordrar snabbt och snyggt.
• Hålla lagret rent och organiserat.
• Hantera dator och IT-utrustning för orderhantering.
Vi söker dig som:
• Är snabb, effektiv och noggrann.
• Gillar att röra dig mycket under arbetsdagen.
• Är flexibel och kan jobba extra vid behov med kort varsel
Vi erbjuder:
• Ett fartfyllt deltidsjobb i ett engagerat team.
• Varierande arbetsuppgifter och chans till mer ansvar.
Ansök nu - vi intervjuar löpande! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laglappen AB
