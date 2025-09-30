Plockare & Packare till e-handel i Västerås

Laglappen AB / Lagerjobb / Västerås
2025-09-30


Vi söker en snabb och noggrann lagermedarbetare!

Arbetstiderna varierar men är normalt från 08:00-17:00. Helgarbete kan förekomma. Antal pass per vecka är ca 3 pass. Halvdagar kan förekomma. Fler dagar i veckan går också att ordna för dig som visar framfötterna.

Dina uppgifter:

• Plocka och packa ordrar snabbt och snyggt.
• Hålla lagret rent och organiserat.
• Hantera dator och IT-utrustning för orderhantering.

Vi söker dig som:

• Är snabb, effektiv och noggrann.
• Gillar att röra dig mycket under arbetsdagen.
• Är flexibel och kan jobba extra vid behov med kort varsel

Vi erbjuder:

• Ett fartfyllt deltidsjobb i ett engagerat team.
• Varierande arbetsuppgifter och chans till mer ansvar.

Ansök nu - vi intervjuar löpande!

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Laglappen AB (org.nr 556889-8596)

Jobbnummer
9534194

