Plockare/Lagerarbetare E-handel
Audio 55 AB / Lagerjobb / Vänersborg Visa alla lagerjobb i Vänersborg
2026-04-08
Då trycket i vår E-handel snabbt ökar söker vi nu en plockare/lagerarbetare.
I denna position är du framför allt ansvarig för att plocka ordrar, sköta om lagret och ta emot inleveranser.
Tjänsten innebär:
1) Orderplockning. Ditt huvudansvar är att se till att våra ordrar plockas och packas på ett fraktsäkert och professionellt sätt och skickas ut så fort som möjligt i turordning, för att ge våra kunder snabbast möjliga leveranstid.
2) Lagerhantering. Du ser till att det är städat och ordning i lagret, att allting ligger på sin plats. Kontinuerlig inventering av varor. Du flyttar och packar om gods i pallställ och hyllor vid behov för att optimera utrymme, plock-effektivitet och åtkomlighet.
3) Godsmottag. Du tar emot, räknar av och levererar in inkommande gods i lagersystemet. Du plockar upp inkommet gods på sina platser i pall/plocklagret.
1) Utbildning: Truckkort B är mycket meriterande då truckkörning ingår i jobbet. Ingen särskild utbildning krävs i övrigt, men utbildningar som innefattar lagerhantering, logistik, säljteknik eller E-handel är meriterande.
2) Kunskaper: Inga särskilda kunskaper krävs, men enklare kunskaper inom bilstereo är meriterande då det gör det enklare att identifiera produkterna vi säljer och förstå hur de är uppdelade i lagret.
3) Erfarenhet: Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet inom lagerhantering/orderplock eller annat liknande arbete. Extra meriterande är tidigare arbete inom E-handel med fokus på orderhantering/plock. Även erfarenhet inom bilstereo, både arbetsmässig och privat är meriterande.
4) Person: Vi söker dig som är social, lösningsorienterad, noggrann och funkar bra i en liten grupp. Vi är ett tight team med relativt få anställda, så det gäller att man klickar med varandra. Du har ett rejält driv och en stark vilja att arbeta. Du gillar att jobba självständigt med eget ansvar för dina områden och sätter ditt eget schema. Du ger och tar konstruktiv kritik och jobbar för att förbättra och effektivisera företaget och ditt arbete. Du bör ha god fysik och uthållighet då arbetet innebär en hel del tunga lyft och är överlag ett fysiskt arbete.
Varför Audio55?
Audio55 är ett relativt nytt företag i bilstereobranschen, men också ett av de snabbast växande. Vi har expanderat, effektiviserat och förbättrat vår verksamhet kraftigt under 2025 och fortsätter under 2026 att bygga ut våra system och lager. Vi har nyligen flyttat till en dubbelt så stor lokal, utvecklar hela tiden nya avancerade E-handels lösningar och ökar kraftigt vår direktimport och distribution av egna varumärken. Vi är kända i branschen för vår kundservice och breda kunskap inom bilstereo. Vi lagerhåller och saluför kända varumärken, och är nordisk distributör för flera starka varumärken så som Pride, GS Audio, TT Technology och vårt egna varumärke Ragnarök Car Audio. Vi är ett medelstort företag med ett känt namn och stor utvecklingspotential. Du har chansen att vara med under vår resa uppåt!
Om Företaget
Audio 55 AB är ett bolag som startade 2017 av Rasmus Nilsson. Rasmus har tidigare jobbat på stora ljud och bildbutiker, både inom billjud och hemmaljud, och hade cirka 8 års erfarenhet inom branschen innan han startade det egna bolaget.
Vår verksamhet är i dagsläget fördelad ca 20/80 mellan butiksförsäljning/nätförsäljning. Vår primära hemsida är www.Audio55.se
som är för Sverige försäljningen, men vi har också .fi .no och .eu där vi säljer till övriga Europa.Så ansöker du
Ansökningar och frågor skickas via mejl till lucas.osterberg@audio55.se
Ämne: "Plockare"
Bifoga gärna CV, personligt brev och övriga dokument som kan vara av intresse.
Tjänsten finns tillgänglig omgående och vi hanterar ansökningar löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: lucas.osterberg@audio55.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plockare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Audio 55 AB
(org.nr 559119-6240), http://www.audio55.se
Stampgatan 14 (visa karta
)
462 73 VÄNERSBORG Kontakt
Lucas Österberg lucas.osterberg@audio55.se Jobbnummer
