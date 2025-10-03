Plocka, packa, leverera bli stjärnan på lagret!
2025-10-03
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Bakom varje snabb leverans finns en hjälte på lagret. Vill du vara en av dem?
Det är lätt att tänka att lagerarbete bara handlar om kartonger och hyllor. Men i verkligheten handlar det om flöde, tempo och timing. Det är du som ser till att rätt grejer kommer till rätt plats - och det är du som får hela logistikkedjan att fungera.
Nu söker vi dig som vill göra skillnad varje dag på ett lager där ordning möter action och där du blir en del av ett sammansvetsat team som vet vad samarbete betyder.
Vad du kommer göra:
Plocka och packa med hjälp av scanners och system
Hantera in- och utleveranser
Sortera, organisera och hålla lagret i toppform
Arbeta tillsammans med kollegor mot tydliga mål
Tänka framåt - på ett lager gäller det att ligga steget före
Vad vi letar efter:
Du har antingen erfarenhet av lagerarbete eller är nyfiken på att lära dig
Du gillar att röra på dig och få saker gjorda
Du jobbar strukturerat även när tempot är högt
Du kan kommunicera på svenska
Truckkort? Jajamän, det är ett plus - men inget måste
Vad du får:
Fast anställning direkt hos kundföretaget
Tydlig introduktion och bra ledarskap
Ett lag där du blir sedd, inte bara inbokad
Möjligheten att växa - både i rollen och inom bolaget
Ansökan - snabbt och enkelt
Skapa ett digitalt CV på: https://junglia.com/
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka det i ett mejl till: jobb@junglia.se
Ämnesrad: Lagerarbetare + Ditt namn
Glöm inte att inkludera länken till ditt digitala CV i mejlet!
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
