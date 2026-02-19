Plock- & Lagerarbetare sökes extra till Strömstad
2026-02-19
Företaget som har verkat som ett trepartslager sedan 1999 i Strömstad, med ett tjugotal i personalstyrkan där de flesta har varit där länge.
Jobbar med kända svenska varumärken och många olika produkter i varierande storlek.
Arbetsuppgifterna du skall utföra
Är plock & packning
Är i vissa olika system
Är fysiskt krävande
Vi söker dig som
Har en annan huvudsaklig sysselsättning
Kan jobba med ett ganska flexibelt schema
Helst har en idrott att matcha detta jobbet medPubliceringsdatum2026-02-19Dina personliga egenskaper
Social
Målmedveten
"Streetsart" & Lätt lärd
"Kavla upp ärmarna mentalitet"
Vi erbjuder
Flexibel arbetstid
Avtalsenlig lön
Roliga kollegor
Vilka är vi som gör rekryteringen
Vi på Athletic Work har som ambition att förbereda våra konsulter för arbetsdagen som om det vore före match, cup eller annat tävlingstillfälle.
Vi tror på att den tysta skolan som idrotten bidrar med är en stor tillgång i arbetslivet.
Mer info hittar du på www.athletiwork.se
eller www.athleticwork.se/lediga-jobb
för att andra tjänster som teamet på Athletic Work tillsätter just nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7262025-1850926". Arbetsgivare Athletic Work Nordic AB
(org.nr 559459-0456), https://athleticwork.teamtailor.com
452 33 (visa karta
)
452 33 STRÖMSTAD Arbetsplats
Athletic Work Kontakt
Linus Westerlund linus.westerlund@athleticwork.se 0733944892 Jobbnummer
9752176