Plock- & Lagerarbetare sökes extra till Strömstad

Företaget som har verkat som ett trepartslager sedan 1999 i Strömstad, med ett tjugotal i personalstyrkan där de flesta har varit där länge.
Jobbar med kända svenska varumärken och många olika produkter i varierande storlek.

Arbetsuppgifterna du skall utföra

Är plock & packning

Är i vissa olika system

Är fysiskt krävande

Vi söker dig som

Har en annan huvudsaklig sysselsättning

Kan jobba med ett ganska flexibelt schema

Helst har en idrott att matcha detta jobbet med

Dina personliga egenskaper
Social

Målmedveten

"Streetsart" & Lätt lärd

"Kavla upp ärmarna mentalitet"

Vi erbjuder

Flexibel arbetstid

Avtalsenlig lön

Roliga kollegor

Vilka är vi som gör rekryteringen
Vi på Athletic Work har som ambition att förbereda våra konsulter för arbetsdagen som om det vore före match, cup eller annat tävlingstillfälle.
Vi tror på att den tysta skolan som idrotten bidrar med är en stor tillgång i arbetslivet.

Mer info hittar du på www.athletiwork.se eller www.athleticwork.se/lediga-jobb för att andra tjänster som teamet på Athletic Work tillsätter just nu

Sista dag att ansöka är 2026-08-18
