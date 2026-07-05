Plock och lager
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Älskar du att få saker att hända, trivs i ett högt tempo och gillar att kombinera lagerarbete med kundkontakt? Då kan det här vara jobbet för dig.
Bergstrands Kafferosteri söker nu en driven och engagerad lagerarbetare som vill bli en viktig del av vår verksamhet. Hos oss är du inte bara en person på lagret – du är en nyckelspelare som ser till att våra kunder får rätt produkter i rätt tid och med rätt service.
Vi söker dig som gillar att ta ansvar, hugga i där det behövs och som har en naturlig "can do"-attityd.
Om rollen
Det här är en bred och varierad roll där ingen dag är den andra lik. Du kommer vara lite av en allt-i-allo i verksamheten med fokus på lager och logistik, men också med inslag av kundservice och praktiskt arbete i den dagliga driften.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Plock och pack av kundorder
In- och utleveranser
Truckkörning och lagerhantering
Ta emot kunder som hämtar sina beställningar
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Hjälpa till där verksamheten behöver dig mest
Vem är du?
Truckkort är viktigt – men för oss är din personlighet minst lika avgörande.
Vi tror att du är en person som:
Är framåtlutad och tar initiativ
Har en stark vilja att hjälpa till
Är nyfiken och vill lära dig nya saker
Har energi, driv och arbetsglädje
Är lösningsorienterad och ser möjligheter istället för problem
Trivs med människor och är bekväm i kundkontakt
Är prestigelös och gillar att hugga i
Du behöver inte kunna allt från dag ett – det viktigaste är att du kommer in med rätt inställning och en vilja att bidra.
Vi söker dig som har
Truckkort
Erfarenhet av lagerarbete, logistik eller liknande arbete
God svenska i tal och skrift
Grundläggande datorvana
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8020278-2086393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9992749