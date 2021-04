Plock & Pack till Vegby - Maxkompetens Konsult AB - Lagerjobb i Ulricehamn

Maxkompetens Konsult AB / Lagerjobb / Ulricehamn2021-04-13Erfarenhet från Plock & PackTill vår kund i Vegby söker vi nu dig för ett kortare uppdrag och med stor erfarenhet från lager/ plock & pack.Arbetstiderna är måndag-fredag 06:30-16:00 fredagar 06:30-13:00Du blir anställd via oss på Maxkompetens.Uppdraget är till att börja med 3-4 veckor, men kan bli längre.2021-04-13Svenska flytande tal och skrift.Erfarenhet av manuell plock & packVi söker dig som gärna är lite senior och med hög arbetsmoral.Noggrannhet och personlighet är det vi värdesätter högst på denna tjänst.Tjänsten kommer att tillsättas omgående så vänta inte med att skicka in din ansökan.Ansökan via mail kommer inte godtas med tanke på GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryEj angivetSista dag att ansöka är 2021-04-20Maxkompetens Konsult AB5689043