PLC Programmerare till kund i Ulricehamnsregionen
Framtiden i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Ulricehamn Visa alla supportteknikerjobb i Ulricehamn
2025-11-04
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett sammansvetsat team där du får följa hela kedjan från konstruktion till drifttagning hos kund? Vi söker nu en PLC-programmerare till en kund i Ulricehamnsregionen som arbetar med avancerade automationslösningar för industriella anläggningar.
Om rollen:
Som PLC-programmerare blir du en viktig del av företagets projekt mot bland annat energisektorn och järnvägsindustrin. Du arbetar både i verkstad och ute hos kund med allt från programmering och testning till drifttagning och felsökning.
I arbetsuppgifterna ingår exempelvis:
• PLC-programmering
• Konfigurering och test av styrsystem och komponenter
• Felsökning och drifttagning på plats hos kund
• Medverkan i projektmöten och samarbete med närliggande funktioner
• Dokumentation och verifiering av systemlösningar
Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där du får ta del av en gedigen introduktion och stöttning från erfarna kollegor.
I rollen som PLC-programmerare söker vi dig som har:
• Relevant teknisk utbildning inom el, automation eller mekatronik - eller motsvarande erfarenhet
• Kunskap i PLC-programmering
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort
• Möjlighet att resa inom Sverige
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av drifttagning eller arbete i testmiljö
• Erfarenhet av Beckhoff, Siemens, SCADA eller HMI-system
• Erfarenhet av styr- och reglersystem inom industri
Som person är du:
• Noggrann och ansvarstagande
• Social och kommunikativ
• Praktiskt lagd och teknikintresserad
• Prestigelös och lagspelare
• Nyfiken och driven
Du erbjuds
Hos vår kund får du:
• Arbeta i en familjär organisation med korta beslutsvägar och högt i tak
• Trygg anställning med kollektivavtal och goda förmåner
• Traktamente och reseersättning vid uppdrag på annan ort
• En roll med stor variation mellan programmering, test och praktiskt arbete
• Möjlighet att växa och utvecklas
Om Företaget
Vår kund är ett väletablerat teknikföretag inom automation och elkraft med kunder i hela Sverige. De levererar kompletta styr- och övervakningssystem till industri, energi och infrastruktur. Företaget kännetecknas av stark laganda, teknisk kompetens och en jordnära kultur där kvalitet och säkerhet står i fokus.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du inledningsvis att jobba som konsult via Framtiden för att på sikt kunna övergå i anställning direkt hos kund. Publiceringsdatum2025-11-04Anställningsvillkor
Placeringsort: Ulricehamnsregionen
Omfattning: Heltid, dagtid
Start: Januari 2026 eller enligt överenskommelse
Vi går igenom ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök redan idag! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51490_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com Jobbnummer
9588582