PLC/Automation Engineer - After Sales
Nr.1 Personalpartner AB / Datajobb / Borås Visa alla datajobb i Borås
2026-07-17
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, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Vill du ta en viktig roll där PLC-programmering, felsökning och kundnära problemlösning möts i anläggningar som redan är i drift?
SGA Conveyor Systems växer och stärker nu sin eftermarknadsavdelning med en erfaren PLC/Automation Engineer. Rollen passar dig som vill arbeta nära tekniken, förstå kundens behov och som drivs av att hjälpa människor genom snabb, professionell och lösningsorienterad service. Här får du möjlighet att bidra till stabila, effektiva och långsiktigt hållbara automationslösningar.
Som PLC/Automation Engineer arbetar du med programmering, felsökning, support och ändringar i befintliga system. Du hanterar kunduppdrag via ett ärendehanteringssystem där uppdrag registreras, prioriteras och följs upp. Du blir en viktig del av eftermarknadsteamet och bidrar med struktur, lösningsförmåga och trygghet i mer krävande frågor.Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
• PLC-programmering och ändringar i befintliga system.
• Felsökning och analys av automationsrelaterade problem.
• Support och dialog med kunder.
• Ärendehantering och uppföljning.
• Optimering av automationslösningar i drift.
• Stöttning till kollegor i tekniska frågor.
• Förbättringsarbete kopplat till arbetssätt och struktur.
Det här är en roll där du behöver kunna tänka självständigt, hålla ihop tekniska problem och samtidigt förstå kundens situation.
Tjänsten är i första hand kontorsbaserad i Kinna, med möjlighet till viss flexibilitet och arbete hemifrån när uppdrag och planering tillåter. Resor kan förekomma vid behov, både inom Sverige och internationellt.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av PLC-programmering, automation och felsökning i industriella miljöer.
Du är trygg i din kompetens och van vid att ta ansvar från analys till fungerande lösning.
Vi lägger stor vikt vid din problemlösningsförmåga, din tekniska nivå och din förmåga att ta ansvar i kvalificerade ärenden. Rollen präglas av erfarenhet, men antal år i yrket är inte ensamt avgörande.
För rollen behöver du ha:
• Erfarenhet av PLC-programmering.
• God felsökningsförmåga.
• Erfarenhet från industriell miljö.
• Förmåga att arbeta självständigt.
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Beckhoff/TwinCAT eller andra PLC-system, exempelvis Siemens TIA Portal/Step 7, Rockwell eller Mitsubishi. Erfarenhet av robotintegration, teknisk support, service, driftsättning eller eftermarknad är också värdefullt.
Du är trygg i din yrkesroll, självgående och lösningsorienterad. Du har förmågan att ta dig an problem metodiskt och driva arbetet framåt tills lösningen fungerar i praktiken.
Du har ett genuint servicefokus och tycker om att hjälpa människor. Att stötta kunder i tekniskt utmanande situationer känns naturligt för dig och du drivs av att skapa förtroende genom tillgänglighet, professionalism och ett starkt engagemang. Samtidigt är du prestigelös och tydlig i din kommunikation. Du förstår att rollen kräver både teknisk kompetens och förmåga att bygga långsiktiga relationer med kunder och kollegor.
Du trivs när arbetsdagen innehåller variation, problemlösning och möjligheten att göra konkret skillnad.
Vad vi erbjuder
SGA erbjuder:
• En långsiktig tjänst i ett växande teknikföretag.
• Goda möjligheter till kompetensutveckling och intern karriär.
• Friskvårdstimme varje vecka.
• Tillgång till nybyggt gym på arbetsplatsen.Om företaget
SGA Conveyor Systems har i 35 år utvecklat skräddarsydda lösningar för internlogistik. Företaget har sitt huvudkontor i Kinna och bygger allt från rullbanor till avancerade automationssystem för industri- och e-handelsföretag.
Med tekniken i fokus och kunden i centrum har SGA vuxit snabbt de senaste åren och blivit en självklar aktör i branschen. Här kombineras erfarenhet med innovation i en verksamhet där varje projekt är unikt.
Mer information hittar du på: www.sga-conveyor.seSå ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar SGA Conveyor Systems AB med First Personalpartner. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig på First Personalpartner, martina@firstpersonal.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SGA Conveyor System Kontakt
Martina Hallin martina@firstpersonal.se Jobbnummer
10005208