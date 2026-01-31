Plaza Visby söker diskare!

Zaza Leon AB / Restaurangbiträdesjobb / Gotland
2026-01-31


diskare sökes - Heltid till vår sommarrestaurang!
Vill du jobba heltid i sommar i en härlig miljö med ett skönt team? Då kanske du är den vi söker!
Vi söker nu en diskare på heltid till vår sommarrestaurang.
Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarstagande och trivs med teamarbete
Klarar av ett stundtals högt tempo med ett leende
Har erfarenhet av disk (meriterande, men inget krav)

Vi erbjuder:
Heltidsarbete under sommarsäsongen
Härliga kollegor och bra stämning
En rolig arbetsplats med möjlighet att utvecklas
Arbetstider dag/kväll

Period: Sommar 2026
15-juni - 31 augusti
Ansökan: Skicka kort presentation + CV

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: info@plazagotland.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zaza Leon AB (org.nr 556923-8925), http://plazagotland.se
stora torget 5 (visa karta)
621 56  VISBY

Jobbnummer
9715582

