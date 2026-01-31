Plaza Restaurang & Bar
2026-01-31
Servitör/Servitris sökes - Heltid till vår restaurang på gotland / visby!
Vill du jobba heltid i sommar i en härlig miljö med glada gäster och ett skönt team? Då kanske du är den vi söker!
Vi söker nu en servitör/servitris på heltid till vår restaurang som ligger på stora torget i visby. Hos oss är du en viktig del av gästernas upplevelse.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och gillar att jobba med människor
Är positiv, ansvarstagande och trivs med teamarbete
Klarar av ett stundtals högt tempo med ett leende
Har erfarenhet av servering (meriterande, men inget krav)
Vi erbjuder:
Heltidsarbete under sommarsäsongen
Härliga kollegor och bra stämning
En rolig arbetsplats med möjlighet att utvecklas
Arbetstider dag/kväll
Period: Sommar 2026
15 juni - 15 augusti
(ev. möjlighet till förlängning)
Skicka kort presentation + CV Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@plazagotland.se Omfattning
