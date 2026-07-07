Plattsättare/ våtrumsmontör
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2026-07-07
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Plattsättare/Våtrumsmontör sökes till långsiktiga projekt i Stockholm
Om jobbet
SMcon AB söker nu 8 plattsättare med erfarenhet av våtrumsarbeten för långsiktiga projekt i Stockholm.
Vi söker dig som har erfarenhet av plattsättning och våtrumsarbeten och som vill bli en del av ett företag med fokus på kvalitet, säkerhet och gott samarbete. Arbetet omfattar både nyproduktion och renoveringsprojekt.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Plattsättning av väggar och golv.
Utförande av tätskikt och våtrumsarbeten enligt gällande branschregler.
Arbete i både nyproduktion och renovering.
Samarbete med övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen.
Säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och enligt gällande krav.KvalifikationerKvalifikationer
Yrkesbevis som plattsättare eller motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av våtrumsarbeten.
Goda kunskaper i svenska eller engelska.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av arbete enligt BBV eller andra branschregler för våtrum.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse (provanställning kan tillämpas).
Omfattning: Heltid.
Antal tjänster: 8.
Placering: Stockholm.
Tillträde: Omgående.
Lön: Enligt överenskommelse.
Om arbetsgivaren
SMcon AB är ett byggföretag som arbetar med kvalitativa entreprenader inom bygg och renovering. Vi värdesätter yrkesstolthet, engagemang och ett professionellt arbetssätt. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett växande företag med långsiktiga projekt och goda utvecklingsmöjligheter.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
Via mail
E-post: Info@smgroup.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SMcon AB
(org.nr 559438-9396)
Stensötavägen 23 (visa karta
)
605 84 SVÄRTINGE Kontakt
Chef
Darmin Avdic +46762245950 Jobbnummer
9995561