Plattsättare sökes till växande byggföretag
2026-04-16
Vi söker nu en noggrann och erfaren plattsättare till vårt team!Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Vi är ett växande byggföretag med inriktning på renoveringar av bostäder, främst badrum, kök och golv. Vi arbetar med hög kvalitet och strävar alltid efter nöjda kunder.Dina arbetsuppgifter
Sättning av kakel och klinker i badrum, kök och hall
Förberedelse av underlag (spackling, tätskikt m.m.)
Renovering av våtrum enligt gällande branschregler
Samarbete med övriga hantverkare i projektKvalifikationer
Erfarenhet som plattsättare
God kunskap om tätskikt och våtrumsarbete
Noggrann, ansvarstagande och självgående
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
Heltidstjänst i ett stabilt och växande företag
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kontaktuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: info@m4bygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M4 Bygg Totalentreprenad AB
(org.nr 559495-2870) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9859694