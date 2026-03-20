Plattsättare sökes till Bad & Värme Kakelidéa
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, service och yrkesstolthet står i centrum?
Bad & Värme Kakelidéa söker nu en plattsättare som vill bli en viktig del av teamet.
Hos oss får du arbeta varierat med kakel- och klinkerarbeten i både små och stora projekt. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, gillar att ta ansvar och trivs i en vardag där ingen dag är den andra lik. Arbetstiden är mellan kl. 07.00-16.00 vardagar.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Som plattsättare hos Kakelidéa kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbeten inom kakel och klinker, både vid nyproduktion, service och renovering. Arbetet innefattar underarbete, sättning, fogning och färdigställande. Du möter både privatpersoner och företag, vilket gör att vi lägger stor vikt vid ett professionellt och trevligt bemötande.
Vi söker dig som
• har erfarenhet som plattsättare
• kan tala och skriva svenska
• är flexibel och lösningsorienterad
• är ansvarstagande och noggrann
• trivs med att arbeta både självständigt och i team
• har B-körkort
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av badrumsrenoveringar
• är van vid att arbeta enligt branschregler (t.ex. BBV)
• är van vid kundkontakt
Vi erbjuder
• ett varierande och självständigt arbete
• trevliga kollegor och god laganda
• möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
• ett företag med fokus på kvalitet och nöjda kunder
• trygghet i att vara del av Bad & Värme
Om Bad & Värme Kakelidéa
Bad & Värme Kakelidéa är medlem i Bad & Värme och arbetar med kvalitet, service och hållbara lösningar för våra kunder. Vi är stolta över vårt hantverk och söker nu fler medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten vidare.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till id06@kakelidea.se
och märk den med Plattsättare.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag 19/04-2026 Så ansöker du
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bad & värme Kakelidea AB
(org.nr 559468-9407)
Sankt Johannesgatan 1 E Pbox 2301 (visa karta
)
211 46 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anesti Papadopoulos id06@kakelidea.se Jobbnummer
9811425