Plattsättare sökes för omgående anställning

Renimar AB / Murarjobb / Mölndal
2025-08-07


Vi söker en erfaren och noggrann plattsättare för arbete i Göteborgstad . Du bör ha minst 2 års erfarenhet av plattsättning och kunna arbeta självständigt samt i team. Arbetsuppgifterna inkluderar kakel- och klinkersättning i både badrum, kök och andra ytor.

Publiceringsdatum
2025-08-07

Kvalifikationer
* Yrkeserfarenhet som plattsättare
* Kunskap om svenska byggnormer
* Noggrannhet och ansvarstagande
* B-körkort är meriterande

Vi erbjuder:
* Trygg anställning i ett stabilt företag
* Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor
* Konkurrenskraftig lön

Ansök genom att mejla ditt CV till valbox@inbox.lv .
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: valbox@inbox.lv

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Renimar AB (org.nr 556963-2309)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9450046

