Plattsättare sökes
RBK Entreprenad AB / Murarjobb / Stockholm Visa alla murarjobb i Stockholm
2026-06-09
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Plattsättare – vi söker nya kollegor
Vi söker dig som vill bli en del av ett engagerat team inom plattsättning. Du kommer arbeta med kakel och klinker i badrum, kök och andra utrymmen – både i privata och kommersiella projekt.
Vi erbjuder:
• Trygg anställning enligt kollektivavtal (Byggnads)
• Konkurrenskraftig lön enligt avtal
• Möjlighet att utvecklas och lära yrket om du är ny i branschen
• God arbetsmiljö och professionell arbetsledning
Även du som vill byta yrke och lära dig plattsättning är varmt välkommen – vi erbjuder introduktion och handledning.
📞 Kontakta oss på 0707169612
Ищем плиточников (возможна подготовка новичков)
Шведская компания ищет плиточников для работы в квартирах, домах и коммерческих помещениях (ванные комнаты, кухни и т.д.).
Мы предлагаем:
• Официальное трудоустройство по шведскому коллективному договору (Byggnads)
• Конкурентную зарплату
• Возможность обучения профессии, если у вас нет опыта
• Безопасные условия труда и профессиональное руководство
Даже если вы хотите сменить профессию и научиться укладывать плитку, вы нам подходите — мы обучаем на месте.
📞 Звоните по номеру 0707169612 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: adam@rbkentreprenad.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RBK Entreprenad AB
(org.nr 559264-7811) Jobbnummer
9956107