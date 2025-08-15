Plattsättare sökes - Bli en del av vårt team
Dida Allservice AB / Murarjobb / Upplands-Bro Visa alla murarjobb i Upplands-Bro
2025-08-15
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dida Allservice AB i Upplands-Bro
Vi söker en skicklig och noggrann plattsätare med minst 5 års dokumenterad erfarenhet av badrumsrenoveringar . Du ska kunna arbeta självständig , hålla hög kvalitet och följa gällande branschregler.
Vi erbjuder trevliga kollegor , varierande projekt och goda arbetsvillkor.
Start omgående eller enligt överenskommelse .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
via e-post
E-post: info@didaallservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dida Allservice AB
(org.nr 559459-6404) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9459444