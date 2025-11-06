Plattsättare med erfarenhet av badrumsrenoveringar sökes
2025-11-06
Palma Totalentreprenad AB är ett etablerat företag inom bygg- och renoveringsbranschen. Vi är specialiserade på köks- och badrumsrenoveringar åt privatpersoner i Storstockholm. Vi arbetar alltid med hög kvalitet och professionell service, vilket har gjort oss till en pålitlig partner för våra kunder.Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren plattsättare som kan ta ansvar för kompletta badrumsrenoveringar från början till slut. Du ska kunna arbeta självständigt, vara noggrann i ditt utförande och leverera resultat av hög standard.Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av plattsättning och badrumsrenoveringar
Mycket god kunskap i hela arbetsprocessen, inklusive underarbete, tätskikt och plattsättning
God förståelse för branschregler och kvalitetskrav
Noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad
Svenska eller engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Timanställning med möjlighet till långsiktigt samarbete
Arbete i varierande projekt hos privatpersoner i Storstockholm
En seriös arbetsgivare som värdesätter kvalitet, säkerhet och arbetsglädjeSå ansöker du
Skicka din ansökan och en kort beskrivning av din arbetslivserfarenhet till: info@palmatotal.se
Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.palmabygg.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
