Plattsättare Kakel och Klinkers
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2026-07-07
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Plattsättare sökes
Vi söker en självgående och ansvarstagande plattsättare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst arbeta med föjande uppdrag:
Renovering av badrum
Kakling av golv, väggar och stänkskydd
Arbeta med flytspackel, tätskikt och spackling av badrumstak.
Meriterande om du kan andra grejer inom bygg.
Du arbetar självständigt och i grupp.
Vi söker dig som
Är självgående och kan ta ansvar för hela arbetsflödet från start till mål
Kan arbeta helt på egen hand – vi har ingen möjlighet till längre upplärning
Har god erfarenhet av bygg
Är allmänt händig
Har B-körkort
Meriterande om du har BKR.
Övrig information
Arbetstider: helgfria vardagar kl. 07–16
Du disponerar firmabil som står parkerad på Fårabäcksvägen 31.
Egen bil krävs för att ta dig in då kollektivtrafikförbindelserna är begränsade.
Du arbetar med stor frihet under ansvar.
Ansvarig för tjänst (Kontaktas i förstahand genom mail):
Adde Zekaj
0735084810jobb@palmensbygg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: jobb@palmensbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platt26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Palmens Byggservice AB
(org.nr 559484-2915)
Fårabäcksvägen 31 E (visa karta
)
212 91 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9996028