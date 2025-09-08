Plattsättare/fogare
2025-09-08
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
Part är ett familjeägt företag med nära 300 anställda som omsätter omkring 500 miljoner kronor per år, med huvudkontor och produktion i Kalix, Norrbotten. Vi erbjuder byggentreprenörer och fastighetsbolag prefabricerade badrum till hotell, vårdhem och bostadsfastigheter. Vi har försäljningskontor i Arlandastad i Sverige samt i Norge och Danmark.
Part Construction AB ingår i företagsgruppen Part Group tillsammans med PreBad AB, Altor Industrie, Isolamin Sweden AB, Space Interior Sverige AB, Part Systems och PCS Modulsystem AB.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
I din roll som plattsättare/fogare/golv kommer du framför allt att arbeta med att plattsätta och foga golv till våra badrum. Vi strävar efter ett arbetssätt där vi jobbar metodiskt och noggrant. I rollen jobbar du i ett produktionsteam i Kalix. + om man kan plattsätta om inte sker inlärningen på plats. Inga förkunskaper krävs.
Din profil/Vem söker vi:
Vi söker dig som har en positiv attityd, är energifylld och flexibel. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp.Kvalifikationer
• Praktiskt lagd
• Noggrann och metodisk
• Lätt att lära och förståelse för industriell produktion
• Flexibilitet att kunna hoppa mellan olika moment
• Förstå och kunna göra sig förstådd på svenska alt engelska
Tycker du det här låter intressant? Sök i så fall omgående genom att kontakta Magnus Johansson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: magnus.johansson@partab.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Part Construction AB
(org.nr 556212-0310)
Industrigatan 7 (visa karta
)
952 31 KALIX Arbetsplats
Partbyggen Entreprenad Partab AB Kontakt
Magnus Johansson magnus.johansson@partab.nu 070 2651827 Jobbnummer
