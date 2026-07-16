Plattsättare

MAP Entreprenad AB / Murarjobb / Göteborg
2026-07-16


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Hos oss lägger du kakel, klinker och mosaik i badrum och andra lokaler. Du gör också allt underarbete, spacklar och sätter tätskikt. Du skall kunna arbeta ensam och samt med dem andra arbetskamrater.
Vi söker dig som har jobbat som plattsättare i minst 1 år. Du är noggrann, kommer i tid och jobbar bra självständigt.
Vi erbjuder ett fast heltidsjobb mede bra lön och kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: Info@mapent.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MAP Entreprenad AB (org.nr 559264-7167)
411 41  GÖTEBORG

Jobbnummer
10004794

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