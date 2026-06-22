Plattsättare
Komplett badrum i Sverige AB / Murarjobb / Stockholm Visa alla murarjobb i Stockholm
2026-06-22
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Hej!
Hoppas att allt är bra!
Vi söker flera plattsättare som är självgående och har goda referenser, att kunna flytspackla samt sätta 60x60 på väggar och golv ser vi som en självklarhet och en stor del av vår vardag.
Du har stora möjligheter att på verka din egen arbetstid där vi arbetar efter ett noga planerat tidsschema och du får en egen bil som du tar hem varje dag och vi håller med arbetskläder samt verktyg, vi träffas regelbundet och äter mat som lunch och middag.
Vi jobbar med badrum åt privatpersoner och ställer höga krav på felfri plattsättning samt ordning och reda, att kunna god svenska är ett krav.
Körkort är ett krav.
Välkommen att söka.
(Vi avböjer all hjälp från rekryteringsföretag eller liknade Tack men nej tack) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post
E-post: jobb@komplettbadrum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Komplett badrum i Sverige AB
(org.nr 559235-7007)
Karlbergsvägen 4 (visa karta
)
113 27 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9971907