Plattsättare

Renby Bostad AB / Murarjobb / Stockholm
2026-06-15


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Vi söker erfarna plattsättare för anställning
Vi söker nu erfarna och självgående plattsättare till vår verksamhet. Vi arbetar med badrum, våtrum, renoveringar, ROT-arbeten, servicearbeten och entreprenader åt både företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatkunder.
Vi söker dig som har yrkesstolthet, hög kvalitetsmedvetenhet och god förståelse för fackmässigt utförande enligt gällande branschregler.

Publiceringsdatum
2026-06-15

Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
Plattsättning i badrum, kök, hallar och lokaler

Tätskiktsarbeten i våtrum

Underarbete, flytspackling och fallbyggnad

Montering av keramiska plattor, klinker, kakel och mosaik

Fogning, silikonering och avslutande finish

Service- och ROT-arbeten

Samordning med arbetsledning, VVS, el och övriga yrkesgrupper

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som plattsättare

Är självgående och kan ta ansvar för hela arbetsmomentet

Har god kunskap om våtrum, tätskikt och fackmässigt utförande

Är noggrann med fall, genomföringar, anslutningar och detaljer

Är punktlig, ansvarstagande och lösningsorienterad

Kan arbeta både självständigt och i team

Har B-körkort, meriterande men inget absolut krav

Behärskar svenska eller engelska i tal

Behörighet/certifikat inom våtrum, exempelvis BKR, GVK eller motsvarande erfarenhet, är meriterande. Yrkesbevis är också meriterande men praktisk erfarenhet, kvalitet och rätt inställning väger tungt.
Vi erbjuder
Anställning i ett växande företag

Seriösa projekt med tydlig arbetsledning

Varierande arbetsuppgifter inom våtrum, ROT och entreprenad

Goda utvecklingsmöjligheter

Marknadsmässig lön efter erfarenhet och kompetens

Möjlighet till långsiktig anställning för rätt person

Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort beskrivning av din erfarenhet, tidigare arbetsplatser och kontaktuppgifter.
Märk ansökan med: Plattsättare
Vi går igenom ansökningar löpande och anställer när vi hittar rätt personer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
endast mejl
E-post: info@renby.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Renby Bostad AB (org.nr 559263-1906), http://www.renby.se
106 31  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Renby AB

Jobbnummer
9964806

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