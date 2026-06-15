Plattsättare
Renby Bostad AB / Murarjobb / Stockholm Visa alla murarjobb i Stockholm
2026-06-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Renby Bostad AB i Stockholm
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi söker erfarna plattsättare för anställning
Vi söker nu erfarna och självgående plattsättare till vår verksamhet. Vi arbetar med badrum, våtrum, renoveringar, ROT-arbeten, servicearbeten och entreprenader åt både företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatkunder.
Vi söker dig som har yrkesstolthet, hög kvalitetsmedvetenhet och god förståelse för fackmässigt utförande enligt gällande branschregler.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
Plattsättning i badrum, kök, hallar och lokaler
Tätskiktsarbeten i våtrum
Underarbete, flytspackling och fallbyggnad
Montering av keramiska plattor, klinker, kakel och mosaik
Fogning, silikonering och avslutande finish
Service- och ROT-arbeten
Samordning med arbetsledning, VVS, el och övriga yrkesgrupper
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som plattsättare
Är självgående och kan ta ansvar för hela arbetsmomentet
Har god kunskap om våtrum, tätskikt och fackmässigt utförande
Är noggrann med fall, genomföringar, anslutningar och detaljer
Är punktlig, ansvarstagande och lösningsorienterad
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort, meriterande men inget absolut krav
Behärskar svenska eller engelska i tal
Behörighet/certifikat inom våtrum, exempelvis BKR, GVK eller motsvarande erfarenhet, är meriterande. Yrkesbevis är också meriterande men praktisk erfarenhet, kvalitet och rätt inställning väger tungt.
Vi erbjuder
Anställning i ett växande företag
Seriösa projekt med tydlig arbetsledning
Varierande arbetsuppgifter inom våtrum, ROT och entreprenad
Goda utvecklingsmöjligheter
Marknadsmässig lön efter erfarenhet och kompetens
Möjlighet till långsiktig anställning för rätt personSå ansöker du
Skicka din ansökan med kort beskrivning av din erfarenhet, tidigare arbetsplatser och kontaktuppgifter.
Märk ansökan med: Plattsättare
Vi går igenom ansökningar löpande och anställer när vi hittar rätt personer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
endast mejl
E-post: info@renby.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renby Bostad AB
(org.nr 559263-1906), http://www.renby.se
106 31 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Renby AB Jobbnummer
9964806