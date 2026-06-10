Plattsättare
Victoria Golv AB / Murarjobb / Solna Visa alla murarjobb i Solna
2026-06-10
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Vi söker erfarna plattsättare till Victoria Golv
Med flera års erfarenhet i branschen har Victoria Golv vuxit till ett väletablerat golvföretag. Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu en eller flera erfarna plattsättare som vill bli en del av vårt engagerade team.
Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta med flytspackling, tätskikt och plattsättning. Du har en viktig roll och ansvarar för att arbetet utförs med hög kvalitet och noggrannhet.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en trygg och långsiktig anställning, där du får möjlighet till löpande kompetensutveckling och nya erfarenheter.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av plattsättning, arbetar självständigt och innehar B-körkort.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad. Du är en lagspelare med god kommunikation, servicekänsla och förmåga att hantera stressiga situationer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningen är tillsvidare på heltid och inleds med 6- månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka ditt CV till info@victoriagolv.se
och märk ansökan med "Plattsättare". Urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@victoriagolv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Victoria Golv AB
(org.nr 559263-1096), https://victoriagolv.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Yassin Chebbi info@victoriagolv.se Jobbnummer
9958528