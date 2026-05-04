Plattsättare
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Våran kund M5 Bygg växer och söker nu en erfaren och noggrann plattsättare som vill bli en del av deras team. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, har yrkesstolthet och vill leverera snygga, hållbara och professionella resultat till deras kunder.
Hos M5 får du arbeta med varierande renoveringsprojekt, främst inom badrum, kök och bostadsrenoveringar. Du blir en viktig del av M5:s projekt och arbetar nära både kunder, kollegor och projektledare för att säkerställa hög kvalitet från start till färdigt resultat.
Vad innebär rollen
Som plattsättare hos M5 Bygg arbetar du med plattsättning i olika typer av renoveringsprojekt, framför allt hos privatkunder. Du ansvarar för att utföra arbetet noggrant, effektivt och enligt gällande branschregler.
Arbetet kan innefatta allt från förarbete och tätskikt till sättning av kakel, klinker och fogning. Du behöver vara trygg i hela processen och ha känsla för detaljer, finish och kvalitet. Eftersom många av M5:s projekt sker i kunders hem är det viktigt att du är serviceinriktad, ordningsam och har ett professionellt bemötande.
I rollen ingår bland annat att:
• Utföra plattsättning i badrum, kök och andra utrymmen.
• Arbeta med kakel, klinker, mosaik och andra material.
• Utföra underarbete, avjämning och förberedelser inför plattsättning.
• Arbeta med tätskikt enligt gällande regler och krav.
• Läsa och följa ritningar, arbetsbeskrivningar och projektplaner.
• Säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och god finish.
• Samarbeta med projektledare, snickare, rörmokare, elektriker och andra yrkesgrupper.
• Hålla ordning på arbetsplatsen och följa tidsplaner.
• Ha en professionell och serviceinriktad dialog med kunder vid behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av plattsättning och som är trygg i ditt yrke. Du är noggrann, självgående och tar ansvar för att arbetet blir korrekt utfört från början till slut.
För att trivas i rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet av plattsättning minst 3 års erfarenhet.
• God kunskap om kakel, klinker, fogning och underarbete.
• Erfarenhet av tätskikt och arbete i våtrum.
• Förmåga att läsa och förstå arbetsbeskrivningar och ritningar.
• Ett öga för detaljer och känsla för snygg finish.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar på arbetsplatsen.
• God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska eller engelska.
Det är meriterande om du har våtrumscertifikat, tidigare erfarenhet av bostadsrenoveringar, snickeri eller andra praktiska byggmoment.
Anställningen
Hos M5 Bygg får du en varierad roll i ett växande företag där kvalitet, ansvar och kundnöjdhet står i fokus. Du får arbeta i ett team med engagerade kollegor och möjlighet att utvecklas inom företaget.
M5 Bygg erbjuder:
• Fast lön enligt överenskommelse.
• Varierande arbetsdagar och projekt.
• Möjlighet att arbeta med kvalitativa renoveringar i privata hem.
• En arbetsplats med korta beslutsvägar och stort eget ansvar.
• Direktanställning hos M5 Bygg
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta som plattsättare i ett företag där noggrannhet, yrkesstolthet och nöjda kunder är viktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Klarabergsgatan 60 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
M5 Bygg Aktiebolag Kontakt
Rudolf Bairamyan rudolf@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
9890722