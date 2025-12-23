Plattsättare
2025-12-23
Vill du bli en del av ett familjärt och modernt företag med ett starkt engagemang för både medarbetare och kunder? Är du beredd att axla en viktig och central roll hos ett stabilt och utvecklande företag? Då kan detta vara jobbet för dig!
RV Gruppen söker just nu en plattsättare till verksamheten i Stockholm. Ansök här!
Som plattsättare hos RV Gruppen kommer du att arbeta med varierande och spännande badrumsprojekt. Du arbetar i team tillsammans med en snickare vilket ger en mer trivsam arbetsmiljö då ni stöttar varandra genom hela projektet. Arbetsområdet är Stockholm med omnejd.
För att lyckas i rollen har du:
Några års erfarenhet som plattsättare
BKR-certifikat
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande: Erfarenhet av badrum
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en noggrann lagspelare med öga för detaljer. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
RV Gruppen erbjuder dig:
En bra arbetsmiljö med frihet under ansvar
Ett modernt och välmående företag med generösa förmåner
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar RV Gruppen med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om RV Gruppen:
Vi är specialister på badrumsrenovering, värmepumpar och ventilation. Vi jobbar med alltifrån privatpersoner, företag, kommuner och BRF:er. RV Gruppen har ett mål och en vision att alltid leverera premiumprodukter till varje kund och bli det självklara valet. Vi har alla yrkesgrupper under samma tak och kan därför leverera under kortare tidsplan utan att tumma på kvalitén.
