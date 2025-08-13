Plattsättare
Palma Totalentreprenad AB / Murarjobb / Stockholm Visa alla murarjobb i Stockholm
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Palma Totalentreprenad AB i Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi är ett företag som arbetar med Totalentreprenad inom hela Stockholm.
För oss är det viktigt att våra kunder är nöjda med arbete som vi har utfört hemma hos dem.
Du som ansöker ska ha kund känslan.
Vi har mycket hög tempo och kvalitet i vårt arbete och vi vill ha en sådan person i vårt företag.
Just nu är vi ute efter en plattsättare som har minst 5 års erfarenhet.
Vi arbetar både åt privat personer och företag. För oss är kvalitet viktigast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@palmatotal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Palma Totalentreprenad AB
(org.nr 556940-2273)
Frejgatan 20 (visa karta
)
113 49 STOCKHOLM Jobbnummer
9457561