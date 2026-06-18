Plattformsutvecklare inom Kubernetes
Avaron AB / Datajobb / Gotland Visa alla datajobb i Gotland
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhet som utvecklar digitala tjänster med geodata för att göra kulturarv och bebyggelse mer tillgängligt och användbart i samhällsplanering. Nu stärks plattformsutvecklingen för dessa tjänster, med fokus på att bygga en stabil, säker och skalbar driftsmiljö.
Du blir en del av ett agilt plattformsteam som driver utvecklingen av både Kubernetes-plattform och AI-plattform. Här får du arbeta nära tekniken, påverka viktiga arkitekturval och bidra till lösningar med tydlig samhällsnytta.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar verksamhetens driftsplattform tillsammans med teamet.
Du bidrar till utvecklingen av både Kubernetes-plattformen och AI-plattformen.
Du arbetar med installation, konfiguration och drift av Kubernetes-plattformar i produktionsmiljö.
Du driver automatisering enligt principer för GitOps och Infrastructure as Code (IaC).
Du tar fram övergripande lösnings- och arkitekturdesign med fokus på säkerhet, skalbarhet och förvaltbarhet.
Du arbetar med infrastrukturkomponenter som lagring, nätverk, DNS och lastbalansering.
Du samarbetar tätt i ett agilt utvecklingsteam och bidrar både operativt och strategiskt.
KravDokumenterad erfarenhet av installation, konfiguration och drift av Kubernetes-plattformar i produktionsmiljö, 3+ år
Erfarenhet av automatisering enligt principer för GitOps och Infrastructure as Code (IaC), 3+ år
Förmåga att ta fram övergripande lösnings- och arkitekturdesign (High Level Design) med fokus på säkerhet, skalbarhet och förvaltbarhet, 3+ år
Erfarenhet av infrastrukturkomponenter såsom lagring, nätverk, DNS och lastbalansering, 3+ år
Erfarenhet av arbete i moln- och hybridmiljöer
Mycket god svenska i tal och skrift
God samarbetsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt
MeriterandeErfarenhet av att förbättra Developer Experience genom standardisering, självservice, automation och kontinuerliga förbättringar, 2+ år
Erfarenhet av att omsätta regulatoriska krav såsom NIS2 till konkret lösningsarkitektur och säkerhetsåtgärder för Kubernetes-plattformar, 2+ år
Erfarenhet av implementation och förvaltning av lösningar för Secret Management och hantering av känsliga uppgifter, exempelvis Azure Key Vault, HashiCorp Vault eller motsvarande, 2+ år
Erfarenhet av molnplattformar och identitetshantering inom Microsoft Azure, inklusive Entra ID, Key Vault samt implementation av OAuth2/OpenID Connect (OIDC), 2+ år
Erfarenhet av virtualiserings- och infrastrukturplattformar såsom VMware vSphere, NetApp och OpenStack, 2+ år
Dokumenterad kunskap och praktisk erfarenhet av OAuth2 och OpenID Connect (OIDC), inklusive integration mot Identity Providers (IdP) såsom Microsoft Entra ID, Okta eller Keycloak, 2+ år
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937292-2060138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Visby Airport (visa karta
)
621 41 VISBY Jobbnummer
9970520