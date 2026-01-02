Platsledare hos WE-bygg AB
Willy och Esa Bygg AB / Byggjobb / Kalmar Visa alla byggjobb i Kalmar
2026-01-02
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Willy och Esa Bygg AB i Kalmar
Vi söker vår nya Platsledare
Vi växer och vi söker därför en strategisk och kvalitetsmedveten person till vår byggverksamhet. Har du intresse för människor, ledarskap och modern byggteknik och vill ta utökat ansvar för en byggplats kan tjänsten som platsledare hos oss vara något för dig!
Vad innebär rollen som platsledare?
Det dagliga arbetet går först och främst ut på att ansvara för att leda ett byggprojekt på byggarbetsplatsen. Vi bygger främst större enbostadshus och platsledarens roll är att ansvara för en byggplats och säkerställa att byggnationen följer överenskomna kvalitets-, tids- och ekonomiska ramar och ha kontakt med underleverantörer tillsammans med erfarna och kunniga kollegor.
Utöver det kommer du som platsledare ha ett nära samarbete med andra platsledare hos oss och våra projektledare. Som platsledare är du BAS-U och har en arbetsledande ställning till kollegorna på din byggarbetsplats.
Mer detaljerat kommer du att
• delta vid planerings-, bygg-, och teknikmöten
* leda arbetet på byggarbetsplatsen
* genomföra kontroller och uppföljningar
* sköta kontakten med beställare och leverantörer
* följa upp entreprenadens arbete
Den vi söker
I den här rollen lägger vi stor vikt vid din personlighet och söker därför dig som är prestigelös, driven och social. För att lyckas med arbetet krävs det också att du är strategisk i ditt sätt att jobba. Om du dessutom är intresserad av människor, ledarskap och modern byggteknik kommer du att ha mycket gemensamt med dina nya kollegor, men det är inget specifikt krav.
I övrigt krävs det att du
• har gått Bygg- och anläggningsprogrammet (gymnasiet) eller har motsvarande erfarenhet
* har mer än 3 års arbetslivserfarenhet inom bygg/anläggning
* har B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du
• har gått ledarskapsutbildning
* har gått relevanta utbildningar i arbetsplatssäkerhet (BAS-P), ställningsbyggnad mm.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos WE-Bygg får du en trygg anställning i ett företag som satsar på sina medarbetare. Vi erbjuder egen servicebil, alla nödvändiga branschutbildningar och goda möjligheter att utvecklas och ta större ansvar i projekten. Vi arbetar under kollektivavtal med Byggnads och följer deras riktlinjer för löner, villkor och arbetsmiljö. Hos oss får du varierande uppdrag tillsammans med ett engagerade kollegor. Vi värdesätter goda relationer för vi tror att om man trivs gör man ett gott arbete.
Om vårt företag
WE-Bygg är ett lokalt förankrat byggföretag inom Architecta Group AB med lång erfarenhet av både renovering, ombyggnation och nyproduktion. Vi arbetar nära våra kunder och lägger stor vikt vid kvalitet, tydlig kommunikation och ett professionellt utfört arbete från start till mål. Med egna arkitekter, projektledare, byggledare och bred kompetens inom byggservice och entreprenad tar vi oss an både små och stora projekt, alltid med fokus på hållbara lösningar och nöjda kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: mikael@architecta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willy och Esa Bygg AB
(org.nr 556881-1680)
Skeppsbrogatan 55 (visa karta
)
392 31 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Willy & Esa Bygg AB Kontakt
Fackligt arbetsplatsombud för Byggnads
Johan Davidsson info@architecta.se Jobbnummer
9667084