Plåtslagare till Renovas nya verkstad
2026-04-29
Om arbetsplatsen
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag. Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Läs mer på https://www.renova.se
Välkommen till vår nya verkstad på Hisingen, mellan Säve flygplats och Stora Holm! Nu har vi slagit upp dörrarna till vår nya anläggning, byggd för att möta framtidens behov. Det innebär helt nya och fräscha lokaler för verkstad, förråd och personalutrymmen. Här erbjuder vi en modern arbetsplats med fokus på hållbarhet och miljö. Verkstaden erbjuder tjänster till externa kunder samtidigt som den är en resurs för Renova internt. Vi ser till att varje medarbetare inte bara får ett jobb, utan en plats där de kan växa, lära och trivas! Vår arbetsplats kännetecknas av god kamratskap och stora möjligheter till variation i arbetet.Dina arbetsuppgifter
Som plåtslagare på Renova får du arbeta med svetsning och smide på containrar, maskiner och specialkonstruktioner. Arbete ute på fält samt arbete med aluminium och rostfritt kan också förekomma. I dessa rekryteringar söker vi dig som vill jobba på vårt dagskift eller kvällsskift.
Dagskift: måndag till fredag
Kvällsskift: måndag till torsdag, med lediga fredagar Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med verkstadsteknisk inriktning eller motsvarande kompetens från exempelvis aktuell KY-utbildning och/eller erfarenhet av plåtslageri- och svetsarbete.
Du behöver även ha:
• Förmåga att självständigt utföra reparationer och nytillverkning utifrån ritningsunderlag
• God kännedom om svetsmetoder såsom TIG, MMA, MigMag/rörtråd samt plasmaskärning och gasskärning
• God vana med olika plåtbearbetningsmaskiner.
• God datakunskap.
Det är meriterande om du har:
• Travers- säkra lyft samt lift-och truckkort
Egenskaper som vi värdesätter på arbetsplatsen är att du är ansvarsfull och driven och tar initiativ till att arbetet går framåt oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du har förmåga att samarbeta för att utföra uppgifter och nå mål och du verkar för ett respektfullt arbetsklimat. Vi ser också gärna att du är intresserad av utveckling och ser möjligheter till förändringar och förbättringar i arbetet.Anställningsvillkor
Provanställning tillämpasÖvrig information
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle!
Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande, och som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing och rabatter på träningsanläggningar.
Övriga förmåner innefattar extra lediga dagar (ATK), trivselaktiviteter m.m.
Vi tillämpar obligatoriskt drogtest vid nyanställning. Vid en eventuellt anställning kommer vi även att begära utdrag ur belastningsregistret.
Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
Renova har upphandlade avtal via Göteborgs Stad. Vi undanber vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare kan du ringa Renovas växel: 031-618000. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renova AB
Gullbergs Strandgata 20-22
Gullbergs Strandgata 20-22 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Renova Miljö AB Kontakt
Rickard Driftchef verkstad 0790-688310 Jobbnummer
9883850