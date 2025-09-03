Plåtslagare till produktion i Lomma
Scania Bemanning AB / Tunnplåtslagarjobb / Lomma Visa alla tunnplåtslagarjobb i Lomma
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Om kundföretaget Kundföretaget är ett innovativt och expanderande företag som producerar, lagerhåller och säljer helhetslösningar inom ventilationsbranschen. De har funnits på marknaden i över 70 år och ser positivt på företagets fortsatta utveckling.
Arbetsuppgifter Du kommer främst att arbeta med produktion av kanalsystem. I processen arbetar du bland annat med såg (maskin), plasmabrännare, och annan tunnplåtsbearbetning.
Krav * Gott förhållningssätt och god samarbetsförmåga med kollegor * Flexibel gällande arbetsuppgifter * Morgonpigg då arbetet startar 06.45 * Inte rädd för att bli smutsig (då man arbetar i verkstadsmiljö) * Goda kunskaper i svenska, danska eller engelska
Meriterande * Tidigare arbetat med plasmaskärare och/eller plåtslagare * Erfarenhet som maskinoperatör * Tidigare erfarenhet inom plåtslageri eller produktion av ventilationstrummor * B-körkort och tillgång till bil
Villkor Start: Omgående Ort: Lomma Arbetstider: M-To: 06.45 - 16.00 F: 06.45 - 14.45 Omfattning: Heltid
Din profil Som person är du inte rädd för att kavla upp ärmarna och arbeta. Du besitter god förmåga att hantera verktyg och ser inte teknik som någonting skrämmande. Du tycker om att arbeta i team och har rätt inställning till arbete och kollegor.
Ansökan Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Bemanning AB
(org.nr 559375-0358), https://www.scaniabemanning.se/ Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify Kontakt
Marcus Löwenborg marcus@scaniabemanning.se Jobbnummer
