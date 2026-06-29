Plåtslagare till bilåterförsäljare i Malmö
Svensk Autorekrytering AB / Tunnplåtslagarjobb / Malmö Visa alla tunnplåtslagarjobb i Malmö
2026-06-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Är du en skicklig plåtslagare som vill arbeta i en modern verkstad där kvalitet, utveckling och laganda står i fokus? Vi söker nu en engagerad plåtslagare till vår verkstad. Hos oss får du möjlighet att arbeta med moderna fordon, den senaste utrustningen och ett sammansvetsat team där vi tillsammans strävar efter att leverera högsta kvalitet och bästa möjliga service till våra kunder.
I rollen som plåtslagare ansvarar du för att reparera och återställa krockskadade fordon enligt tillverkarnas reparationsmetoder. Arbetet innefattar bland annat riktning av karosser, byte och montering av karossdelar, svetsning samt andra plåtreparationer. Du arbetar nära dina kollegor i verkstaden och har ett stort fokus på kvalitet, säkerhet och noggrannhet i varje moment.
Din Profil
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning med inriktning mot plåt eller motsvarande erfarenhet från yrket. Du har ett genuint intresse för bilar, arbetar strukturerat och har en god känsla för kvalitet och detaljer. Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs lika bra med att arbeta självständigt som tillsammans med andra. B-körkort är ett krav och du behärskar svenska i tal och skrift. Om företaget
Detta är en direktrekrytering till vår kund i Malmö.
Hos oss erbjuds du en trygg anställning hos en etablerad bilåterförsäljare med moderna lokaler, välutrustad verkstad och goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi värdesätter ett gott samarbete och ett positivt arbetsklimat där alla bidrar till att utvecklas och nå gemensamma mål.
Kontaktuppgifter
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Teo Sandahl på mail teo.sandahl@autorekrytering.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Kungsgatan 6 (visa karta
)
211 49 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Autorekrytering Kontakt
Teo Sandahl teo.sandahl@autorekrytering.se Jobbnummer
9983589