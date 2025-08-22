Plåtslagare/ Blacharza Dachowego
DM TAK AB / Tunnplåtslagarjobb / Huddinge Visa alla tunnplåtslagarjobb i Huddinge
DM TAK to stabilna, profesjonalna i dynamicznie rozwijajca si firma specjalizujca si w wysokiej jakoci pokryciach dachowych oraz serwisie dachów na terenie Sztokholmu. Nasz misj jest tworzenie dachów, które bd trwae i niezawodne przez dugie lata. Obecnie zatrudniamy 24 pracowników, a wspópracujemy z okoo 40 podwykonawcami. Dziaalno prowadzimy z siedziby znajdujcej si na terenie Länna Industriområde.
W zwizku z rosncym zainteresowaniem klientów solidnymi i estetycznymi dachami, poszukujemy skutecznego, kompetentnego i PROFESJONALNEGO BLACHARZA DACHOWEGO. Na czym polega ta rola? Jeli jeste odpowiedni osob na to stanowisko, doskonale wiesz, co jest potrzebne, aby dach by szczelny, trway i dobrze si prezentowa. Oczekujemy umiejtnoci czytania i interpretowania rysunków pogldowych w systemie AMA oraz projektów technicznych. Niezbdna jest równie precyzja w wykonywaniu pomiarów oraz tworzeniu i montau elementów blacharskich zgodnie z obowizujcymi normami AMA. Czego od Ciebie oczekujemy? Przede wszystkim - ambicji i zaangaowania w to, by kady klient by zadowolony z wykonanej pracy. Bdziesz wanym czonkiem naszego zespou. Wierzymy, e Twoje dotychczasowe dowiadczenia zawodowe pokazuj, e potrafisz skutecznie realizowa powierzone projekty i konsekwentnie dysz do ich penego, satysfakcjonujcego zakoczenia. Jeste po prostu profesjonalist - a jeli s jeszcze obszary, które wymagaj dopracowania, masz gotowo i ch, by si rozwija. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DM TAK AB
(org.nr 556724-6623), http://www.dmtak.se Kontakt
Besma Algaban besma@dmtak.se Jobbnummer
9471691