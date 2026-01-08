Plåtslagare
2026-01-08
Byggnadsplåtslagare till LW Sverige - en viktig roll i vårt växande team!
Om rollen Som Byggnadsplåtslagare kommer du att arbeta med tak- och fasadprojekt. Du kommer att arbeta med olika material och utföra montering, anpassning och installation för att skapa hållbara lösningar för våra kunder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra plåtarbeten på tak och fasad
Arbeta med material som galvaniserad plåt, rostfritt stål och koppar
Samarbeta med kollegor i team och ibland självständigt
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom byggbranschen - uppskattas
Är noggrann, lösningsorienterad och gillar att jobba praktiskt
Vill utvecklas och lära dig mer inom yrket
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
Inte är rädd för att jobba på hög höjd.
Vad vi erbjuder:
Kollektivavtal enligt Plåt- och Ventilationsavtalet
Tjänstepension via Fora
Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år
Arbetstidsförkortning - 5 extra lediga dagar/år utöver den lagstadgade semestern
Möjlighet till utveckling inom företaget
Ett inkluderande arbetsklimat där vi stöttar varandra
Placering och arbetsort:
Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, och det är härifrån vi utgår. Vi har projekt på flera platser i Sverige, och i ansökan kan du ange om du föredrar att arbeta i Stockholm eller på annan ort.
Observera: Byggbranschen är rörlig, och vi kan därför inte garantera en fast tjänst på en specifik ort - inte ens i Stockholm. Om du söker jobb i Göteborg eller annan stad utanför Stockholm kan det handla om tillfälliga traktamenteprojekt, men det är inte säkert att sådana finns tillgängliga vid varje tillfälle.
Vi ser det som positivt om du är öppen för att arbeta på olika platser, även om vi självklart lyssnar på dina önskemål.

Publiceringsdatum2026-01-08

Om företaget
LW Sverige AB är en ledande aktör inom klimatskal - vi bygger och underhåller tak och fasader i hela Sverige. Vi är cirka 180 medarbetare och växer stadigt. Hos oss får du vara med och skapa något beständigt - både i våra projekt och i din egen yrkesutveckling.
Vi värdesätter mångfald och jämställdhet och ser gärna kvinnliga sökande - vi tror på styrkan i blandade team!
Låter detta intressant? Ansök idag och bli en del av vårt team!
Urval och intervjuer sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lw Sverige AB
(org.nr 556398-8244), https://lwab.se/ Arbetsplats
LW Sverige AB Kontakt
Rickard Korell rickard.korell@lwab.se Jobbnummer
9672689