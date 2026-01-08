Plåtslagare

Lw Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm
2026-01-08


Visa alla tunnplåtslagarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lw Sverige AB i Stockholm, Tyresö, Nacka, Göteborg eller i hela Sverige

Byggnadsplåtslagare till LW Sverige - en viktig roll i vårt växande team!
Om rollen Som Byggnadsplåtslagare kommer du att arbeta med tak- och fasadprojekt. Du kommer att arbeta med olika material och utföra montering, anpassning och installation för att skapa hållbara lösningar för våra kunder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Utföra plåtarbeten på tak och fasad

Arbeta med material som galvaniserad plåt, rostfritt stål och koppar

Samarbeta med kollegor i team och ibland självständigt

Vi söker dig som:

Har erfarenhet inom byggbranschen - uppskattas

Är noggrann, lösningsorienterad och gillar att jobba praktiskt

Vill utvecklas och lära dig mer inom yrket

Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning

Inte är rädd för att jobba på hög höjd.

Vad vi erbjuder:

Kollektivavtal enligt Plåt- och Ventilationsavtalet

Tjänstepension via Fora

Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år

Arbetstidsförkortning - 5 extra lediga dagar/år utöver den lagstadgade semestern

Möjlighet till utveckling inom företaget

Ett inkluderande arbetsklimat där vi stöttar varandra

Placering och arbetsort:
Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, och det är härifrån vi utgår. Vi har projekt på flera platser i Sverige, och i ansökan kan du ange om du föredrar att arbeta i Stockholm eller på annan ort.
Observera: Byggbranschen är rörlig, och vi kan därför inte garantera en fast tjänst på en specifik ort - inte ens i Stockholm. Om du söker jobb i Göteborg eller annan stad utanför Stockholm kan det handla om tillfälliga traktamenteprojekt, men det är inte säkert att sådana finns tillgängliga vid varje tillfälle.
Vi ser det som positivt om du är öppen för att arbeta på olika platser, även om vi självklart lyssnar på dina önskemål.

Publiceringsdatum
2026-01-08

Om företaget
LW Sverige AB är en ledande aktör inom klimatskal - vi bygger och underhåller tak och fasader i hela Sverige. Vi är cirka 180 medarbetare och växer stadigt. Hos oss får du vara med och skapa något beständigt - både i våra projekt och i din egen yrkesutveckling.
Vi värdesätter mångfald och jämställdhet och ser gärna kvinnliga sökande - vi tror på styrkan i blandade team!

Låter detta intressant? Ansök idag och bli en del av vårt team!
Urval och intervjuer sker löpande.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lw Sverige AB (org.nr 556398-8244), https://lwab.se/

Arbetsplats
LW Sverige AB

Kontakt
Rickard Korell
rickard.korell@lwab.se

Jobbnummer
9672689

Prenumerera på jobb från Lw Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lw Sverige AB: