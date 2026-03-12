Plåtslagarassistent
Vår kund är specialiserade på sömsvetsad rostfri plåt för tak och tätskikt. Ett familjeföretag ensamma i Sverige om i sin nisch. Taken är snygga, täta, miljövänliga och underhållsfria med låg livscykelkostnad och lång hållbarhet. Om tjänsten
Vi söker nu en plåtslagare-assistent eller lärling till ett av montageteamen. Tjänsten är på heltid, anställning enligt gällande kollektivavtal. Arbetet innebär arbete utomhus året runt och skift i projekt kan förekomma. Initialt arbetar du som hantlangare till någon av våra montörer, med möjligheter till utveckling och ökade ansvarsområden.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Hantlangning och stöd vid montage på byggarbetsplatser
Transport och hantering av material och verktyg
Rivning och förberedelse av underlag inför montering
På sikt: utbredning av plåt och förberedelser för sömsvetsning
På sikt: utföra sömsvetsning under handledning
Mål: kunna ta egna uppdrag och arbeta självgående som plåtslagare
Vi söker dig som
Vill arbeta utomhus året runt och trivs med fysiskt arbete
Är händig, noggrann och strukturerad i ditt arbete
Har god fysisk kondition och kan hantera arbetsdagar med lyft och arbete på höjd
Har ett rent belastningsregister - vi genomför fullständig säkerhetskontroll då vissa kunder kräver detta för inträde på byggarbetsplatsen
Talar och förstår svenska i tal och skrift (för säker kommunikation på arbetsplatsen)
Vi erbjuder
Tydlig introduktion och handledning hos erfarna montörer
Möjlighet att växa inom företaget och utvecklas till självgående plåtslagare
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Arbete i ett familjeföretag med höga krav på kvalitet, säkerhet och hållbarhetSå ansöker du
