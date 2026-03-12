Plåtslagarassistent

B3 Personal AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Botkyrka
2026-03-12


Publiceringsdatum
2026-03-12

Om företaget
Vår kund är specialiserade på sömsvetsad rostfri plåt för tak och tätskikt. Ett familjeföretag ensamma i Sverige om i sin nisch. Taken är snygga, täta, miljövänliga och underhållsfria med låg livscykelkostnad och lång hållbarhet.

Om tjänsten
Vi söker nu en plåtslagare-assistent eller lärling till ett av montageteamen. Tjänsten är på heltid, anställning enligt gällande kollektivavtal. Arbetet innebär arbete utomhus året runt och skift i projekt kan förekomma. Initialt arbetar du som hantlangare till någon av våra montörer, med möjligheter till utveckling och ökade ansvarsområden.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

Hantlangning och stöd vid montage på byggarbetsplatser

Transport och hantering av material och verktyg

Rivning och förberedelse av underlag inför montering

På sikt: utbredning av plåt och förberedelser för sömsvetsning

På sikt: utföra sömsvetsning under handledning

Mål: kunna ta egna uppdrag och arbeta självgående som plåtslagare

Vi söker dig som
Vill arbeta utomhus året runt och trivs med fysiskt arbete

Är händig, noggrann och strukturerad i ditt arbete

Har god fysisk kondition och kan hantera arbetsdagar med lyft och arbete på höjd

Har ett rent belastningsregister - vi genomför fullständig säkerhetskontroll då vissa kunder kräver detta för inträde på byggarbetsplatsen

Talar och förstår svenska i tal och skrift (för säker kommunikation på arbetsplatsen)

Vi erbjuder
Tydlig introduktion och handledning hos erfarna montörer

Möjlighet att växa inom företaget och utvecklas till självgående plåtslagare

Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal

Arbete i ett familjeföretag med höga krav på kvalitet, säkerhet och hållbarhet

Så ansöker du
Ansök med CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet. Urval och intervjuer sker löpande - skicka din ansökan så snart som möjligt.

Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7375649-1889742".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Hamringevägen 1 (visa karta)
146 41  TULLINGE

Arbetsplats
B3 Personal

Jobbnummer
9794154

