Platschef Vianor Linköping
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Är du en driven person som ständigt vill utvecklas och utveckla? Brinner du för kundservice och fungerar naturligt i ledarrollen? Har du dessutom erfarenhet inom däck eller bilservicebranschen? Om du vill bli en del av vår växande kedja och landets bekvämaste "one-stop-shop" inom bil- och däckservice, så har vi jobbet för dig!
Har du ett starkt driv och brinner för att utveckla både personal och affärer? Vi har nyligen förvärvat en verkstad i Linköping och söker nu en engagerad platschef som vill leda och vidareutveckla verksamheten till nästa nivå.
Som etablerad fullserviceverkstad erbjuder vi däckservice för personbilar och lastbilar, samt bilservice för personbilar och lätta lastbilar. Nu söker vi dig som vill sätta din prägel på driften, stärka vår marknadsposition och driva tillväxt genom att både vårda våra befintliga kundrelationer och bygga nya. Som platschef hos oss på Vianor utgör du en viktig del i vårt arbete för att göra vår kunds resa så bekväm och säker som möjligt.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som platschef har du ett övergripande drift-, budget- samt resultatansvar för anläggningen. Du ansvarar för att verksamheten utvecklas med lönsamhet, att kunderna är nöjda och att din personal trivs och är motiverade att prestera och utvecklas i sina roller.
Förutom att utveckla samarbetet med befintliga kunder ingår även nykundsbearbetning där du knyter nya affärsmässiga kontakter, bokar in säljmöten, skriver offerter och a vtal. Du har personal- och budgetansvar och rapporterar till regionchefen.
Du får även räkna med att vara behjälplig i allt arbete som äger rum på en däck- och bilverkstad, så som i kundmottagning, bilservice, reparation, montering och skifte av sommar- och vinterhjul.Profil
Då rollen är starkt kundfokuserad ser vi att du är serviceinriktad, utåtriktad och relationsskapande. Vidare är du trygg, lösningsorienterad och kan på ett lyhört och tillmötes gående sätt kommunicera med både kunder och kollegor.
Du har erfarenhet av arbetsledande befattning i ett kundorienterat företag. För att lyckas och trivas i denna roll behöver du vara en naturlig ledare med god organisatorisk o ch planerande förmåga. Du trivs med att utveckla såväl människor som verksamheten.
Vi ser också att du gärna har kunskap och erfarenhet av däck- och bilservicebranschen.
Gymnasieexamen eller motsvarande, god datorvana samt ett B-körkort är krav.
Vi erbjuder dig
Ett intressant och stimulerande arbete i ett expansivt företag som aktivt arbetar med att utveckla verksamheten. Arbetet innebär både frihet, stort ansvar samt stora möjligheter att påverka.
Att bli en del av Vianor-teamet innebär god arbetsmoral och laganda. Förutom att jobba nära dina medarbetare på verkstaden, kommer du samarbeta med andra platschefer och din regionchef.
Inför vår- och höstsäsong samlas platschefer, regionchefer, säljare samt övriga i ledningen för att dels gå igenom aktuella aktiviteter och förberedelser, men också för att ha trevligt ihop och stärka gemenskapen inom kedjan.
Vi erbjuder dig stora möjligheter att utvecklas i din roll som ledare och tillhandahåller ledarprogram och ett antal andra internutbildningar, säljtävlingar och friskvårdsbidrag samt självfallet också kollektivavtal.Så ansöker du
Tjänsten är heltid. Vi behandlar alla ansökningar löpande och tjänsten tillsätts omgående. På grund av semestertider kan svar dröja.
Låter detta som en tjänst för dig?
Tveka inte att höra av dig till oss.
Välkommen in med din ansökan!
Vianor är en bil-och däckservicekedja som är verksam i 17 länder. Våra anläggningar servar både privat- och företagskunder och vårt mål är att bli branschens mest pålitliga och bekväma samarbetspartner. Vårt nät är starkast i Norden där vi har både egna och partnerägda anläggningar. Vianor tillhör koncernen Nokian Tyres. Läs mer: www.vianor.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671)
filbyter gallerian, Stora Torget 5 i, 582 19 Linköping, Sweden (visa karta
)
582 19 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vianor Kontakt
William Warselius Hedström William.Warselius@vianor.com Jobbnummer
9965075