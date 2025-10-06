Platschef till YP Yrkesbutiker i Trollhättan
Nu söker vi en engagerad och passionerad ledare som vill ta över stafettpinnen och fortsätta utveckla vår butik i Trollhättan. Du brinner för att inspirera och motivera ditt team, skapa resultat och driva verksamheten framåt med energi och engagemang. Vill du göra verklig skillnad och leda vår butik till nya framgångar? Då är detta chansen för dig!
Om rollen
I rollen som Platschef har du fullt ansvar för verksamheten i Trollhättan, det innebär ett övergripande verksamhets-, budget- och personalansvar. Du som söker drivs av att arbeta mot högt uppsatta mål, du är en ledare som visar vägen och föregår med gott exempel för ditt team och fokuserar på att ge våra kunder den bästa servicen och upplevelsen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Driva försäljning mot befintliga kunder samt nykundsbearbetning.
Säkerställa försäljningsmål samt planera och genomföra försäljningsstrategier.
Analysera försäljningsdata.
Budgethantering och månadsuppföljning.
Säkerställa god standard i butiken samt hög kvalitet på kundservice.
Leda och fördela arbetet i butiken.
Utveckla anställda samt se till att alla jobbar efter våra värdeord: kunskap, service, passion och kvalitet.
På YP är vi ett sammansvetsat team där gemenskapen är stor och alla hjälps åt. Produktutbudet i butiken är yrkeskläder, skor, profilartiklar och övrig skyddsutrustning. Publiceringsdatum2025-10-06Profil
För att trivas i rollen som Platschef tror vi att du i grunden är kommunikativ, ansvarstagande och strukturerad. Du är duktig på att bygga relationer och trivs med ett stort kontaktnät. Med hög energi och ett positivt mindset ser du problem som något som ska lösas. Du brinner för affären, både nya som gamla. Du är en trygg och närvarande chef som inspirerar och leder ditt team framåt.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av ledarskap samt försäljning. Det är meriterande om du har arbetat i en liknande roll samt har branschvana och/eller kunskap gällande yrkeskläder och profilartiklar. För rollen krävs att du hanterar svenska och engelska i tal och skrift. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vilka är YP Yrkesbutiker?
YP Yrkesbutiker är en rikstäckande kedja med hög tillväxt som idag består av 18 butiker i Sverige. Vårt mål är att vara den bästa leverantören av arbetskläder och personligt skydd på den lokala marknaden. Vi är alltid störst i stan på Blåkläder då vi har hela Blåkläders produktsortiment samt ett noggrant urval av andra leverantörer inom bland annat skor, handskar, PSU och profilartiklar.
Vi erbjuder en viktig roll i ett branschledande företag som befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas. Här får du en möjlighet att vara del av ett företag med ambitionen att leverera branschens bästa medarbetarupplevelse kombinerat med kundupplevelse.
Hos YP Yrkesbutiker får du vara en del av en stark gemenskap som sträcker sig över hela Sverige. Vi tror på att skapa en miljö där varje individ känner sig uppskattad och en del av ett sammanhang. Att främja hälsa och välbefinnande är viktigt för oss och vi erbjuder självklart både friskvårdsbidrag, kollektivavtal och ett personligt bonusupplägg. Att bygga starka relationer ser vi som en viktig del och vi uppskattar att göra aktiviteter tillsammans.
Adress: Kardanvägen 17, Trollhättan
Anställning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som initialt påbörjas med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Lön: Månadslön
Ansökan: Sista ansökningsdag 2025-10-30, urval kan komma att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Vid frågor om tjänsten kontakta Henrik Johansson, Regionchef, via mail henrik.johansson@yp.se
Besök gärna vår hemsida och läs mer om oss på www.yp.se
