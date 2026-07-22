Platschef till Werksta Gotland Sion
Fordonsakademin Sverige AB / Chefsjobb / Gotland Visa alla chefsjobb i Gotland
2026-07-22
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Vi söker en erfaren och engagerad Platschef till Werkstas Skadeverkstad på Gotland.
En viktig del i tjänsten handlar om att skapa förutsättningar för en mycket hög kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet samt att se till att planera och optimera arbetet på vår bilskadeverkstad. Här erbjuds en modern arbetsplats med fokus på samarbete, säkerhet och långsiktig utveckling.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Vill du leda och utveckla verkstadens dagliga verksamhet? I rollen ansvarar du för att säkerställa effektiva arbetsflöden, hög kvalitet i reparationsarbetet och god kundupplevelse. Du leder teamet, samordnar med försäkringsbolag och externa partners samt arbetar aktivt med förbättringsarbete och personalutveckling. Du har mao det övergripande ansvaret för hela anläggningen, både arbetsflöde, mål för verksamheten, lönsamhet, budget och personal.
Leda och coacha verkstadens medarbetare för att säkerställa hög kvalitet, produktivitet och gott arbetsklimat
Planera och följa upp reparationsflöden, reservdelshantering och schemaläggning för att optimera genomströmning
Säkerställa att rutiner för skadehantering, dokumentation och digital rapportering följs
Samarbeta med kundmottagning, skadebesiktning och lackverkstad för att skapa en smidig kundresa
Kommunicera med försäkringsbolag, leverantörer och externa samarbetspartners vid behov
Ansvara för arbetsmiljö, säkerhet och efterlevnad av verkstadens rutiner och lagkrav
Driva förbättringsarbete kring processer, verktyg och digitala system samt följa upp nyckeltal
Hantera personalfrågor såsom rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och uppföljning
Kvalifikationer och vem vi söker
Vi söker en erfaren, trygg och stabil ledare som är resultatinriktad och drivande, som samtidigt har hjärtat på rätt ställe. Vidare skall du vara en ledare som vill vara "hands on" och vill vara närvarande i det dagliga arbetet och som har stor erfarenhet av bilbranschen och ledarskap.
• Erfarenhet av ledarskap inom bilskadeverkstad eller liknande verksamhet inom fordonsbransch
God förståelse för skadeprocesser, verkstadsflöden och fordonsreparationer
Erfarenhet av att arbeta med digitala verkstadssystem och dokumentation; Cabas-kunskap är ett krav
Det krävs en mycket god förståelse för siffror och ekonomi
Förmåga att leda, motivera och utveckla medarbetare samt skapa ett inkluderande arbetsklimat
• Strukturerad, resultatinriktad och van att prioritera i en dynamisk vardag.
• Initiativdriven, kreativ och självgående med kraft att dra förbättringar i mål.
God kommunikationsförmåga i svenska i tal och skrift; engelska är meriterande
B-körkort är meriterande, Detta är en tjänst på heltid, med start så snart det är möjligt.
Om Werksta Visby Sion
Werksta Visby Sion är en del av Werksta, en ledande fristående verkstadskedja för bilskadereparationer och service i Norden. Vi värdesätter kompetens, hållbarhet och ett gott arbetsklimat. Hos oss får du arbeta i en modern, fräsch och välutrustad verkstad med möjlighet att växa i din yrkesroll. Werksta Gotland Sion har följande auktorisationer; Audi, VW, Seat, Skoda och Ligier/Microcar
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Denna ansökan hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige. Kontaktperson för denna tjänst är Johanna Aslan, Rekryterande Konsultchef på Fordonsakademin, johanna.aslan@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7802373-2112022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Werksta Sverige (visa karta
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621 99 VISBY Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
10009428