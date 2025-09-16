Platschef till Werksta Göteborg - Kungsbacka
Werksta Sweden AB / Byggjobb / Kungsbacka Visa alla byggjobb i Kungsbacka
2025-09-16
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Werksta Sweden AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Kungälv
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg som ledare i fordonsbranschen och utveckla ett starkt team i en modern verkstad? Werksta Kungsbacka söker nu en engagerad och driven Platschef som vill vara med och leda verksamheten mot nya framgångar och högsta kundnöjdhet. Hos oss får du en central roll på en trygg, inkluderande och dynamisk arbetsplats där kvalitet, arbetsglädje och utvecklingsmöjligheter står i fokus.
Om tjänsten som Platschef på Werksta Kungsbacka - Ledarskap, Verkstadsdrift & UtvecklingSom Platschef på Werksta Kungsbacka har du helhetsansvar för den dagliga driften, medarbetarna och arbetsmiljön i verkstaden. Du leder ditt team mot gemensamma mål, skapar engagemang och säkerställer en förstklassig kundupplevelse. Rollen innefattar såväl operativt och strategiskt arbete med fokus på kvalitet, lönsamhet och utvecklingsarbete enligt Werkstas värdegrund.
Arbetsuppgifter - Ledarskap, Produktion och Kundservice inom Bilverkstad Coacha, utveckla och motivera verkstadens medarbetare mot verksamhetens mål
Dagligt ansvar för drift, produktion och resursplanering
Följa upp nyckeltal inom kvalitet, leveranser, kundnöjdhet och ekonomi
Ansvara för och utveckla en trygg, inkluderande och säker arbetsmiljö
Vara förebild i mötet med kunder och säkerställa högsta servicenivå
Driva förbättrings- och förändringsarbete inom processer och rutiner
Rekrytera, introducera och kompetensutveckla nya och befintliga medarbetare
Ha budget-, resultat- och administrativt ansvar
Bistå i samarbeten med försäkringsbolag och andra nyckelpartners samt delta i workshops och ledarträffar inom Werksta
Kvalifikationer & erfarenhet - Platschef Verkstad, Kungsbacka Dokumenterad ledarerfarenhet med personalansvar, gärna från fordonsbransch eller verkstad men inget krav
God förståelse för produktion, verksamhetsutveckling och kundservice
Stark kommunikativ förmåga och trygghet i ledarrollen
Analytisk, driven, strukturerad och lösningsorienterad med fokus på resultat och kvalitet
Bekväm med budget- och resultatansvar
God administrativ förmåga, erfarenhet av digital dokumentation är meriterande
Du trivs i en inkluderande, föränderlig och teamorienterad miljö
Goda kunskaper i svenska, skrift och tal
B-körkort är ett krav
Varför arbeta som Platschef hos Werksta Kungsbacka? Trygg anställning med kollektivavtal och marknadsmässig lön
Ledande, jämställd och utvecklande arbetsplats med fokus på arbetsglädje, säkerhet och inkludering
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten samt din egen kompetens
Löpande utbildning och goda möjligheter till intern karriär
Modern verkstad med branschens senaste teknik och utrustning
Arbete i ett prestigelöst och sammansvetsat team som stöttar och utvecklar varandra
Friskvårdsbidrag och attraktiva personalförmåner
Tjänsten är på heltid och du utgår från vår anläggning i Kungsbacka. Werksta är en arbetsgivare som värdesätter långsiktighet, hållbar arbetsmiljö och ett klimat där alla får bidra och växa tillsammans.
Ansökan - Platschef till Werksta KungsbackaVälkommen med din ansökan redan idag! Vi behandlar ansökningar och genomför intervjuer löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor kring rollen är du välkommen att kontakta Regionchef Martin Tranberg på telefon 0720-768 664 eller läs mer om oss och dina framtida möjligheter på vår karriärsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://www.werksta.se/ Arbetsplats
Werksta Sweden Kontakt
Martin Tranberg martin.tranberg@werksta.se 020-62 29 00 Jobbnummer
9511504